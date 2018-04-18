Лимонные панкейки - Рецепт от азербайджанского фуд-блогера - ФОТО

Известный азербайджанский фуд-блогер Иля Мамедова (Dea Nella Cucina) поделилась рецептом отличного завтрака - лимонных панкейков. Lady.Day.Az представляет данный рецепт.

Ни один панкейк не станет комом, ни одна бабушка не придерется и ни один желудок не останется недовольным, если вы намотаете на ус, запишете, сохраните в закладках, заскрините, запомните (кому как удобно) рецепт не сНОГсшибательных, а сНОСсшибательных ароматных и пышных лимонных панкейков.

Ингредиенты:

Пшеничная мука 240 г

Разрыхлитель 2 неполные ч.л.

Соль 0,5 ч.л.

Сахарный песок 2,5 ст.л.

Молоко 250 мл

Яйца 3 шт.

Цедра 1 лимона

Растопленное сливочное масло 60 г

Тесто готовится в 3 этапа:

1. В одной миске смешиваем все сухие ингредиенты (мука, разрыхлитель, соль и сахар);

2. В другой миске слегка взбиваем яйца с молоком, следом добавляем тертую цедру и вливаем растопленное сливочное масло;

3. Смешиваем сухие ингредиенты с жидкими, замесив хорошее тесто. Накрываем миску пищевой пленкой и даем настояться буквально 10-15 минут. Готово!

При жарке панкейков, я, как и в случае блинов, смазываю поверхность сковороды растительным маслом.

Данное тесто отлично хранится в холодильнике, посему можете замесить его с вечера/ночи, чтобы утром быстренько приготовить завтрак родным или деткам на обед в школу.

P.S.: Не забудьте при подаче заправить панкейки ореховым маслом и клубничкой.