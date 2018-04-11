Instagram завтраки, которые можно приготовить дома - ФОТО

АЧМА
Ингредиенты:
Для теста:
- Мука пшеничная - 1 кг
- Яйца - 5 шт
- Соль - 10 г
- Масло оливковое - 10 г
Для начинки:
- Сыр Сулугуни - 1,5 кг
- Имеретинский сыр - 0,5 кг
- Сливочное масло - 100 г
Способ приготовления:
- Замесить тесто, разделить на 5 неравных частей (две части должны быть примерно 250 г, остальные по 200) и раскатать тонкие листы.
- Аккуратно, по одному листу опустить сначала в кипящую воду на 30 секунд, потом в холодную; подождать, пока остынет.
- Антипригарный противень смазать сливочным маслом и положить первый слой теста, затем начинку - и так до самого конца.
- Чтобы получить начинку, необходимо на крупной терке натереть сулугуни, имеретинский сыр и сливочное масло и все это смешать.
- Последний слой закрыть, обмазав взбитым яйцом.
- Перед тем как отправить блюдо в духовку, его необходимо аккуратно разрезать на желаемые куски
- Запекать при 220 градусах в течение 20 минут до готовности.
- Вытащить противень и накрыть фольгой. Таким образом ачма становится мягче. Подавать с мацони.
ГОРЯЧЕЕ ПЕЧЕНОЕ ЯБЛОКО С МЕДОМ И САМОДЕЛЬНОЙ ТВОРОЖНОЙ МАССОЙ С ИЗЮМОМ
Ингредиенты:
- Яблоки - 110 г
- Мед - 25 г
- Корица молотая - 1 г
- Сироп кленовый - 5 г
- Творожная масса - 120 г
- Орех кедровый - 5 г
Для замеса на яблоки:
- Орех кедровый - 10 г
- Корица молотая - 1 г
- Кардамон молотый - 2 г
- Ванильный экстракт - 2 г
- Кунжут, семя - 4 г
- Сок лайма - 4 г
- Изюм - 10 г
- Мед - 50 г
Для творожной массы:
- Творог - 160 г
- Сливки 33% - 110 г
- Сахарный песок - 30 г
- Изюм - 30 г
Способ приготовления:
- Приготовление замеса на яблоки: все ингредиенты смешать и взбить.
- Приготовление творожной массы: все ингредиенты смешать и взбить.
- Яблоко порезать пополам, вынуть сердцевину, смазать замесом и выпекать 15-20 минут при 180 градусах.
- Подавать горячее яблоко с самодельной творожной массой внутри.
- При подаче посыпать обжаренными кедровыми орехами и добавить каплю кленового сиропа.
ОМЛЕТ С КОПЧЕНОЙ ОЛЕНИНОЙ, ЦВЕТНОЙ КАПУСТОЙ И ГРИБНЫМ СОУСОМ
Ингредиенты:
- Копченая оленина - 40 г
- Яйцо - 3 шт
- Сливки 22% - 150 мл
- Цветная капуста - 70 г
Соус:
- Масло растительное - 4 г
- Шиитаке - 30 г
- Сливки 33% - 30 г
- Мука - 2 г
- Лук репчатый - 3 г
- Молоко - 30 г
- Сыр горгонзола - 15 г
Способ приготовления:
- Грибы шиитаке обжарить с репчатым луком.
- Сливки прогреть с молоком, добавить тертый сыр, пробить в блендере. Добавить обжаренные грибы с луком.
- Муку смешать с растительным маслом и добавить в сливочный соус.
- Проварить соус до загустения.
- Яйца смешать со сливками.
- Цветную капусту измельчить в блендере, добавить в яичную смесь и приготовить скрэмбл.
- Тонко нарезать копченую оленину.
- Выложить приготовленный омлет на тарелку, полить грибным соусом, украсить слайсами копченой оленины.
ШОКОЛАДНАЯ КОЛБАСКА
Ингредиенты:
- Печенье юбилейное - 300 г
- Орех грецкий - 1 стакан
- Масло сливочное - 150 г
- Какао - 2 ст. л
- Молоко - 5 ст. л
- Сахар - 1 стакан
- Ванилин (по вкусу)
Способ приготовления:
- Сливочное масло растопить.
- Грецкие орехи и печенье измельчить в блендере.
- Смешать какао, сахар, молоко, ванилин. Поставить на огонь и уварить.
- Добавить масло, тщательно перемешать.
- Затем всыпать орехи и печенье.
- На столе расстелить пленку (фольгу, пергамент), выложить полученную массу и сформировать колбаску.
- Убрать в холодильник на заморозку, перед подачей на стол дать немного отмерзнуть.
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