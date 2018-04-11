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Instagram завтраки, которые можно приготовить дома - ФОТО

АЧМА

Ингредиенты:

Для теста:

  • Мука пшеничная - 1 кг
  • Яйца - 5 шт
  • Соль - 10 г
  • Масло оливковое - 10 г

Для начинки:

  • Сыр Сулугуни - 1,5 кг
  • Имеретинский сыр - 0,5 кг
  • Сливочное масло - 100 г

Способ приготовления:

  • Замесить тесто, разделить на 5 неравных частей (две части должны быть примерно 250 г, остальные по 200) и раскатать тонкие листы.
  • Аккуратно, по одному листу опустить сначала в кипящую воду на 30 секунд, потом в холодную; подождать, пока остынет.
  • Антипригарный противень смазать сливочным маслом и положить первый слой теста, затем начинку - и так до самого конца.
  • Чтобы получить начинку, необходимо на крупной терке натереть сулугуни, имеретинский сыр и сливочное масло и все это смешать.
  • Последний слой закрыть, обмазав взбитым яйцом.
  • Перед тем как отправить блюдо в духовку, его необходимо аккуратно разрезать на желаемые куски
  • Запекать при 220 градусах в течение 20 минут до готовности.
  • Вытащить противень и накрыть фольгой. Таким образом ачма становится мягче. Подавать с мацони.

ГОРЯЧЕЕ ПЕЧЕНОЕ ЯБЛОКО С МЕДОМ И САМОДЕЛЬНОЙ ТВОРОЖНОЙ МАССОЙ С ИЗЮМОМ

Ингредиенты:

  • Яблоки - 110 г
  • Мед - 25 г
  • Корица молотая - 1 г
  • Сироп кленовый - 5 г
  • Творожная масса - 120 г
  • Орех кедровый - 5 г

Для замеса на яблоки:

  • Орех кедровый - 10 г
  • Корица молотая - 1 г
  • Кардамон молотый - 2 г
  • Ванильный экстракт - 2 г
  • Кунжут, семя - 4 г
  • Сок лайма - 4 г
  • Изюм - 10 г
  • Мед - 50 г

Для творожной массы:

  • Творог - 160 г
  • Сливки 33% - 110 г
  • Сахарный песок - 30 г
  • Изюм - 30 г

Способ приготовления:

  • Приготовление замеса на яблоки: все ингредиенты смешать и взбить.
  • Приготовление творожной массы: все ингредиенты смешать и взбить.
  • Яблоко порезать пополам, вынуть сердцевину, смазать замесом и выпекать 15-20 минут при 180 градусах.
  • Подавать горячее яблоко с самодельной творожной массой внутри.
  • При подаче посыпать обжаренными кедровыми орехами и добавить каплю кленового сиропа.

ОМЛЕТ С КОПЧЕНОЙ ОЛЕНИНОЙ, ЦВЕТНОЙ КАПУСТОЙ И ГРИБНЫМ СОУСОМ

Ингредиенты:

  • Копченая оленина - 40 г
  • Яйцо - 3 шт
  • Сливки 22% - 150 мл
  • Цветная капуста - 70 г

Соус:

  • Масло растительное - 4 г
  • Шиитаке - 30 г
  • Сливки 33% - 30 г
  • Мука - 2 г
  • Лук репчатый - 3 г
  • Молоко - 30 г
  • Сыр горгонзола - 15 г

Способ приготовления:

  • Грибы шиитаке обжарить с репчатым луком.
  • Сливки прогреть с молоком, добавить тертый сыр, пробить в блендере. Добавить обжаренные грибы с луком.
  • Муку смешать с растительным маслом и добавить в сливочный соус.
  • Проварить соус до загустения.
  • Яйца смешать со сливками.
  • Цветную капусту измельчить в блендере, добавить в яичную смесь и приготовить скрэмбл.
  • Тонко нарезать копченую оленину.
  • Выложить приготовленный омлет на тарелку, полить грибным соусом, украсить слайсами копченой оленины.

ШОКОЛАДНАЯ КОЛБАСКА

Ингредиенты:

  • Печенье юбилейное - 300 г
  • Орех грецкий - 1 стакан
  • Масло сливочное - 150 г
  • Какао - 2 ст. л
  • Молоко - 5 ст. л
  • Сахар - 1 стакан
  • Ванилин (по вкусу)

Способ приготовления:

  • Сливочное масло растопить.
  • Грецкие орехи и печенье измельчить в блендере.
  • Смешать какао, сахар, молоко, ванилин. Поставить на огонь и уварить.
  • Добавить масло, тщательно перемешать.
  • Затем всыпать орехи и печенье.
  • На столе расстелить пленку (фольгу, пергамент), выложить полученную массу и сформировать колбаску.
  • Убрать в холодильник на заморозку, перед подачей на стол дать немного отмерзнуть.

Elle.ru


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