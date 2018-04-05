5 апреля 2018

отправить статью
Классический чизкейк “Нью-Йорк” - Пошаговый рецепт

Гурмания

20:34

  • 96
Классический чизкейк “Нью-Йорк” - Пошаговый рецепт
Лучшие роли Роберта Дауни-младшего <span class="color_red">- ФОТО</span>

Опросы

19:48

  • 99
Лучшие роли Роберта Дауни-младшего - ФОТО
Эти зодиакальные пары самые крепкие

Отношения

19:12

  • 169
Эти зодиакальные пары самые крепкие

5 апреля 2018 20:34

Классический чизкейк “Нью-Йорк” - Пошаговый рецепт

Любимым творожным десертом в Америке считается чизкейк, а впервые его начали готовить в Греции. Основу составляет крошка из печенья, на которую выкладывают сливочно-творожный слой, чаще всего сыр "Филадельфия" или его аналоги.

Ингредиенты

  • Крем сыр 800 г
  • Печенье 225 г
  • Ваниль на кончике ножа
  • Сахарный песок 180 г
  • Лимон 1 шт.
  • Яйца 4 шт.
  • Сметана 100 г
  • Сливочное масло 170 г

Приготовление

1) Перемолоть печенье, добавить масло и перемешать.

2) Выложить в форму для выпекания, разровнять, поместить в холодильник.

3) Насыпать сахар в крем сыр, добавить сметану.

4) Влить яйца, ваниль, 1 ч.л. лимонной цедры и 2 ст.л. лимонного сока.

5) Вылить начинку на основу, выровнять.

6) Поставить форму с чизкейком в форму большего диаметра, наливается горячая вода в большую форму, чтобы она доходила до середины формы с десертом.

7) Выпекать 80 минут при температуре 160С.

8) Выключить духовку и оставить там десерт до полного остывания.  

9) Накрыть пищевой пленкой, убрать в холодильник на ночь.

Приятного аппетита!

Ivona.bigmir.net


Просмотров: 96

loading...

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Гурмания

23 марта 11:27

  • 624
Рецепт полезного смузи от косметолога Джулии Робертс

Гурмания

17 марта 11:25

  • 1 593
Куриный рулет с начинкой «Лявянги» - Рецепт от азербайджанского фуд-блогера

Гурмания

16 марта 11:36

  • 973
Ферментированная еда — Новый тренд в правильном питании - ФОТО