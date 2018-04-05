Классический чизкейк “Нью-Йорк” - Пошаговый рецепт

Любимым творожным десертом в Америке считается чизкейк, а впервые его начали готовить в Греции. Основу составляет крошка из печенья, на которую выкладывают сливочно-творожный слой, чаще всего сыр "Филадельфия" или его аналоги.
Ингредиенты
- Крем сыр 800 г
- Печенье 225 г
- Ваниль на кончике ножа
- Сахарный песок 180 г
- Лимон 1 шт.
- Яйца 4 шт.
- Сметана 100 г
- Сливочное масло 170 г
Приготовление
1) Перемолоть печенье, добавить масло и перемешать.
2) Выложить в форму для выпекания, разровнять, поместить в холодильник.
3) Насыпать сахар в крем сыр, добавить сметану.
4) Влить яйца, ваниль, 1 ч.л. лимонной цедры и 2 ст.л. лимонного сока.
5) Вылить начинку на основу, выровнять.
6) Поставить форму с чизкейком в форму большего диаметра, наливается горячая вода в большую форму, чтобы она доходила до середины формы с десертом.
7) Выпекать 80 минут при температуре 160С.
8) Выключить духовку и оставить там десерт до полного остывания.
9) Накрыть пищевой пленкой, убрать в холодильник на ночь.
Приятного аппетита!
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