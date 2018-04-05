Классический чизкейк “Нью-Йорк” - Пошаговый рецепт

Любимым творожным десертом в Америке считается чизкейк, а впервые его начали готовить в Греции. Основу составляет крошка из печенья, на которую выкладывают сливочно-творожный слой, чаще всего сыр "Филадельфия" или его аналоги.

Ингредиенты

Крем сыр 800 г

Печенье 225 г

Ваниль на кончике ножа

Сахарный песок 180 г

Лимон 1 шт.

Яйца 4 шт.

Сметана 100 г

Сливочное масло 170 г

Приготовление

1) Перемолоть печенье, добавить масло и перемешать.

2) Выложить в форму для выпекания, разровнять, поместить в холодильник.

3) Насыпать сахар в крем сыр, добавить сметану.

4) Влить яйца, ваниль, 1 ч.л. лимонной цедры и 2 ст.л. лимонного сока.

5) Вылить начинку на основу, выровнять.

6) Поставить форму с чизкейком в форму большего диаметра, наливается горячая вода в большую форму, чтобы она доходила до середины формы с десертом.

7) Выпекать 80 минут при температуре 160С.

8) Выключить духовку и оставить там десерт до полного остывания.

9) Накрыть пищевой пленкой, убрать в холодильник на ночь.

Приятного аппетита!

Ivona.bigmir.net