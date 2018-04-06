Салат из бакинских томатов с щавелем

Весна - самое время разгрузить организм от тяжелых мясных и жирных блюд. Добавляем в рацион внушительную дозу овощей, зелени и фруктов.
Ингредиенты:
- Щавель свежий (листья) - 15 г
- Помидоры бакинские - 200 г
- Петрушка (листья) - 1 г
- Лук красный - 15 г
- Масло оливковое - 10 г
- Соль каменная -1 г
Приготовление:
- Помидоры нарезать крупными дольками по 2-2,5 см.
- Лук красный нарезать полукольцами толщиной 0,2 см.
- Щавель порубить на фрагменты шириной 3 см.
- Дольки помидоров выложить на тарелку и посыпать по всей поверхности красным луком и щавелем. Посолить, полить оливковым маслом, украсить листьями петрушки. Приоткрыть помидоры от верхних слоев и подавать.
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