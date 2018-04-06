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6 апреля 2018 10:10

Салат из бакинских томатов с щавелем

Весна - самое время разгрузить организм от тяжелых мясных и жирных блюд. Добавляем в рацион внушительную дозу овощей, зелени и фруктов.

Ингредиенты:

  • Щавель свежий (листья) - 15 г
  • Помидоры бакинские - 200 г
  • Петрушка (листья) - 1 г
  • Лук красный - 15 г
  • Масло оливковое - 10 г
  • Соль каменная -1 г

Приготовление:

  • Помидоры нарезать крупными дольками по 2-2,5 см.
  • Лук красный нарезать полукольцами толщиной 0,2 см.
  • Щавель порубить на фрагменты шириной 3 см.
  • Дольки помидоров выложить на тарелку и посыпать по всей поверхности красным луком и щавелем. Посолить, полить оливковым маслом, украсить листьями петрушки. Приоткрыть помидоры от верхних слоев и подавать.

Elle.ru


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