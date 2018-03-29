3 варианта идеального перекуса

Продолжаем готовить фигуру к лету - и сегодня разбираемся с перекусами. Орехи? Овощи? Долька шоколадки? Правильными ответами поделилась диетолог Маргарита Королева.
- В первую очередь идеальный перекус должен быть полезным, при этом качественно насыщать и надолго утолять чувство голода. Хороший вариант - легкий бутерброд из кусочка цельнозернового хлеба с нежирной индейкой или куриной грудкой. Можно использовать нут или пасту гуакамоле, а сверху дополнительно положить листья салата или дольки огурцов.
- Еще одним простым, полезным и очень вкусным перекусом может быть натуральный йогурт без добавок, в который можно положить ягоды или кусочки спелых фруктов.
- Также дома заранее можно заготовить салат из сочетания любых овощей и взять его с собой в небольшом ланч-боксе - такой перекус хорошо насытит и снабдит организм максимумом витаминов и микроэлементов, необходимых в течение дня.
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