Готовим полезный и легкий оливье

Новогоднее застолье не считается новогодним, если в центре стола не красуется тазик с оливье - полноправным символом праздника наряду с елкой. Даже те, кто держится подальше от ночных углеводов, не могут устоять перед этим блюдом. Мы расскажем, как свести риски к минимуму. Ниже рецепт веганского полезного оливье, которое можно есть после 12 без зазрения совести.

Ингредиенты:

• Отварная морковь - 100 г

• Соленые огурцы - 10 г

• Тофу - 60 г

• Беби-картофель отварной - 260 г

• Вегетарианская вареная колбаса "Классическая" - 130 г

• Свежие огурцы - 100 г

• Свежемороженый горошек - 60 г

• Соус домашний майонезный "Легкий" соевый - 160 г

• Веточка укропа

Приготовление:

Все ингредиенты порезать кубиком со стороной 1 см, заправить майонезным соусом, добавить нарубленный укроп и перемешать.

Приятного аппетита!

bazaar.ru