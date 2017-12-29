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29 декабря 2017 12:51

Брауни на сковороде - Пошаговый рецепт

Этот десерт ничуть не уступает брауни, приготовленному обычным способом, поэтому является отличным решением, когда нет доступа к духовке, например, на даче.

Ингредиенты

  • сливочное масло 100 г
  • черный шоколад 100 г
  • яйца 2 шт.
  • сахар 100 г
  • горсть нарезанных орехов
  • мука 35 г
  • какао 35 г
  • разрыхлитель 0.5 ч.л.
  • щепотка соли
  • щепотка соды

Способ приготовления

1. Небольшую сковороду (диаметр около 20 см) с толстым дном смазать маслом и застелить пергаментной бумагой. 

2. Разрезать шоколад и сливочное масло на кусочки, растопить в микроволновой печи. Размешать венчиком до получения однородной массы.

3. Яйца хорошо растереть вместе с сахаром. Добавить шоколад, орехи и перемешать.

4. Всыпать муку, разрыхлитель, соль, соду, какао. Перемешать и выложить в подготовленную сковороду. Накрыть крышкой.

5. Готовить на среднем огне около 30 минут. Готовность проверить зубочисткой. 

6. Подавать брауни вместе с мороженым, взбитыми сливками и ягодами.

Приятного аппетита!

ivona.bigmir.net


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