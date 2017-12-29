Брауни на сковороде - Пошаговый рецепт

Ингредиенты
- сливочное масло 100 г
- черный шоколад 100 г
- яйца 2 шт.
- сахар 100 г
- горсть нарезанных орехов
- мука 35 г
- какао 35 г
- разрыхлитель 0.5 ч.л.
- щепотка соли
- щепотка соды
Способ приготовления
1. Небольшую сковороду (диаметр около 20 см) с толстым дном смазать маслом и застелить пергаментной бумагой.
2. Разрезать шоколад и сливочное масло на кусочки, растопить в микроволновой печи. Размешать венчиком до получения однородной массы.
3. Яйца хорошо растереть вместе с сахаром. Добавить шоколад, орехи и перемешать.
4. Всыпать муку, разрыхлитель, соль, соду, какао. Перемешать и выложить в подготовленную сковороду. Накрыть крышкой.
5. Готовить на среднем огне около 30 минут. Готовность проверить зубочисткой.
6. Подавать брауни вместе с мороженым, взбитыми сливками и ягодами.
Приятного аппетита!
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