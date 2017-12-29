Брауни на сковороде - Пошаговый рецепт

Этот десерт ничуть не уступает брауни, приготовленному обычным способом, поэтому является отличным решением, когда нет доступа к духовке, например, на даче.

Ингредиенты

сливочное масло 100 г

черный шоколад 100 г

яйца 2 шт.

сахар 100 г

горсть нарезанных орехов

мука 35 г

какао 35 г

разрыхлитель 0.5 ч.л.

щепотка соли

щепотка соды

Способ приготовления