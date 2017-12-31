31 декабря 2017

отправить статью
10 фильмов для рождественского настроения, которые вы точно не видели <span class="color_red">- ФОТО</span>

Опросы

13:19

  • 97
10 фильмов для рождественского настроения, которые вы точно не видели - ФОТО
5 полезных продуктов, в которых содержится слишком много сахара

Гурмания

10:58

  • 234
5 полезных продуктов, в которых содержится слишком много сахара
Как уберечься от обжорства на Новый год - Полезные советы

Гурмания

09:10

  • 202
Как уберечься от обжорства на Новый год - Полезные советы

31 декабря 2017 09:10

Как уберечься от обжорства на Новый год - Полезные советы

Новый год - испытание не из легких для вашей фигуры и силы воли. Предстоит так много походов в гости и столько новогодних калорийных вкусностей! Мы убережем вас от переедания, обжорства и соблазнов за праздничным столом. Прислушайтесь к нашим советам.

Выпейте воды

Примерно за полчаса до еды. Но только не сладкую и без газа. Также можно заменить воду стаканом зеленого чая без сахара.

Начните с легких закусок

Это могут быть овощи, салаты без майонеза и фруктов, рыбные блюда. Если сразу наброситься на мясо, сыры и колбасы - тяжесть в желудке будет обеспечена.

Ограничьте

Копчения, соления, жирное, жареное, острое. Пара секунд удовольствия, два часа изжоги и плюс два килограмма на бедрах. Лучше отдайте предпочтение нежирному сыру, рыбе, оливкам, свежим овощам и желейным десертам.

Не спешите

Умерьте скорость поглощения блюд. Спешить ведь некуда, у вас вся ночь впереди. Растяните удовольствие, наслаждаясь едой, ешьте маленькими кусочками. Так чувство сытости придет быстрее.

Следите за количеством алкоголя

Самый безопасный алкогольный напиток для фигуры (по количеству калорий) - это сухие или полусухие вина. Если шампанское - то не более 2-х бокалов. А вот от ликеров, десертных вин и калорийных коктейлей лучше отказаться.

Делайте паузы

Чтобы не переедать за праздничным застольем, следует чаще делать паузы. Например, перерыв на танцы, игры, общение с друзьями, конкурсы и т.п.

Считайте калории

В 100 г продуктов содержится калорий:

  • курица - 130,

  • селедка - 200,

  • салат "Оливье" - 300,

  • торт "Наполеон" - 540,

  • десертное вино - 150,

Приятных вам праздников и стройной фигуры!

ivona.bigmir.net


Просмотров: 202

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Гурмания

1 января 10:25

  • 4 345
5 простых рецептов салата с редиской - ФОТО

Гурмания

7 мая 2016 09:25

  • 3 169
Банановые капкейки с двумя кремами - ФОТО

Гурмания

27 апреля 2016 09:33

  • 2 812
Ажурный маковый кулич - ФОТО

Комментарии