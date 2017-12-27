5 законных способов бесплатно есть в ресторане - ФОТО

Так можно если и не доставать кошелек вовсе, то как минимум сильно сэкономить.

Завести аккаунт в инстаграме, фотографировать еду и себя на ее фоне - это может стать прибыльным делом. В отличие от профессиональных журналистов, инстаграм-блогеры требуют (и часто получают) плату за визит в ресторан и положительный о нем отзыв. Обед, естественно, прилагается.

Свадьба или юбилей - прекрасный повод для праздничного банкета в ресторане. Чтобы выбрать идеальное место, кухня которого понравится всем без исключения, организаторы обычно просят устроить дегустацию банкетных блюд. Принимая во внимание потенциальную прибыль, рестораны проводят их бесплатно.

Устроиться на работу

Оказаться по ту сторону баррикад - отличный способ понять, как на самом деле устроено ресторанное дело, по делу ли его кошмарят "Ревизорро" и прочие или в нем есть место профессионализму. Работа у кухни не оставит вас голодной. Есть будете, возможно, не так изысканно, но уж вкусно точно.

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