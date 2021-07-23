Тыквенные кексы с семечками - Пошаговый рецепт

Ингредиенты

Способ приготовления

1. Тыкву помыть, удалить семена и сердцевину, разрезать на куски. Завернуть в фольгу и выпекать в духовке около часа до мягкости.

2. Снять кожуру и пюрировать мякоть с помощью блендера.

3. Разогреть духовку до 180 С, формочки для кексов смазать маслом.

4. Смешать муку, соль, разрыхлитель и специи.

5. Взбить миксером яйца и сахар до образования пены.

6. Добавить в яичную смесь пюре тыквы и ванильный экстракт.

7. Всыпать муку со специями, тщательно перемешать.

8. Выложить тесто в формочки, оставляя до края около 1 см, посыпать тыквенными семечками.

9. Выпекать около 25 минут, проверить готовность зубочисткой.

Приятного аппетита!

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