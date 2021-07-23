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Тыквенные кексы с семечками - Пошаговый рецепт

Рецепт пряных маффинов для осеннего чаепития. Кроме ванили, корицы и муската, ты можешь добавить в тесто молотую гвоздику или кардамон.

Ингредиенты

  • тыквенное пюре 400 г
  • мука 250 г
  • сахар 150 г
  • яйца 2 шт.
  • сливочное масло 200 г
  • соль 0.5 ч.л.
  • мускатный орех 0.5 ч.л.
  • корица 0.5 ч.л.
  • ванильный экстракт 2 мл
  • тыквенные семечки 2 ст.л.
  • разрыхлитель 1 ч.л.

Способ приготовления

1. Тыкву помыть, удалить семена и сердцевину, разрезать на куски. Завернуть в фольгу и выпекать в духовке около часа до мягкости.

2. Снять кожуру и пюрировать мякоть с помощью блендера. 

3. Разогреть духовку до 180 С, формочки для кексов смазать маслом.

4. Смешать муку, соль, разрыхлитель и специи.

5. Взбить миксером яйца и сахар до образования пены.

6. Добавить в яичную смесь пюре тыквы и ванильный экстракт.

7. Всыпать муку со специями, тщательно перемешать.

8. Выложить тесто в формочки, оставляя до края около 1 см, посыпать тыквенными семечками.

9. Выпекать около 25 минут, проверить готовность зубочисткой. 

Приятного аппетита!

ivona.bigmir.net


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