Тыквенные кексы с семечками - Пошаговый рецепт

Ингредиенты
- тыквенное пюре 400 г
- мука 250 г
- сахар 150 г
- яйца 2 шт.
- сливочное масло 200 г
- соль 0.5 ч.л.
- мускатный орех 0.5 ч.л.
- корица 0.5 ч.л.
- ванильный экстракт 2 мл
- тыквенные семечки 2 ст.л.
- разрыхлитель 1 ч.л.
Способ приготовления
1. Тыкву помыть, удалить семена и сердцевину, разрезать на куски. Завернуть в фольгу и выпекать в духовке около часа до мягкости.
2. Снять кожуру и пюрировать мякоть с помощью блендера.
3. Разогреть духовку до 180 С, формочки для кексов смазать маслом.
4. Смешать муку, соль, разрыхлитель и специи.
5. Взбить миксером яйца и сахар до образования пены.
6. Добавить в яичную смесь пюре тыквы и ванильный экстракт.
7. Всыпать муку со специями, тщательно перемешать.
8. Выложить тесто в формочки, оставляя до края около 1 см, посыпать тыквенными семечками.
9. Выпекать около 25 минут, проверить готовность зубочисткой.
Приятного аппетита!
ivona.bigmir.net