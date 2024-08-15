Два продукта для похудения без голодания

Эти продукты не только обладают множеством полезных свойств, но и способствуют снижению веса. Что делает греческий йогурт и творог хорошими помощниками при похудении, рассказала эксперт-диетолог, передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.

Греческий йогурт славится высоким содержанием белка, который необходим для похудения, так как, помимо других процессов в организме, он также способствует тому, что ощущение сытости длится дольше. В одной стандартной упаковке такого йогурта - около 20 граммов белка.

Кроме того, греческий йогурт богат пробиотиками. Они способствуют здоровью желудка, что напрямую связано с тем, как усваивается пища, а значит, и с похудением.

На фоне других йогуртов греческий выделяется тем, что в нем содержится меньше сахара. Благодаря этому такой йогурт не вызывает резких скачков уровня глюкозы в крови, а количество калорий в нем ниже.

Еще одно преимущество греческого йогурта - это возможность добавить его в другие блюда.

Творог тоже содержит большое количество белка: в одной чашке низкокалорийного творога его насчитывается примерно 28 граммов. Отличается от греческого йогурта он тем, что богат кальцием, который не только, как известно, способствует здоровью костей, но и помогает при похудении.

Казеиновый белок, который есть в твороге, также играет важную роль при похудении, так как он медленно переваривается и обеспечивает постепенное проникновение аминокислот в кровь. Благодаря этому человек дольше чувствует себя сытым.

Каким образом каждый из них справляется с этой задачей, рассказала эксперт-диетолог. С одной стороны, в греческом йогурте высокая концентрация пробиотиков и низкое содержание сахара. С другой - творог замедляет пищеварение и способствует снижению аппетита, кроме того, в нем меньше углеводов. Поэтому выбор каждого человека индивидуален. Однако не стоит забывать о возможности сочетать греческий йогурт и творог в своем рационе для сбалансированной диеты.

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