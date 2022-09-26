Продукты, которые нельзя замораживать - ФОТО

После минусовых температур эти блюда потеряют и вкус, и консистенцию

Как передает Day.Az со ссылкой на womanhit.ru, заморозка овощей, мяса, полуфабрикатов становится настоящим спасением для современных хозяек, такие заготовки спасают, когда нужно быстро приготовить ужин или сохранить свежесть продуктов. Но повара считают, что далеко не все можно замораживать: некоторые продукты при такой обработке теряют и вкус, и полезные свойства.

Уже размороженное мясо и птица

Если красное мясо, птица или рыба уже были заморожены, а потом оттаяли, замораживать их повторно нельзя. Это повышает риск появления болезнетворных бактерий. Единственное исключение - мясо и рыба, размороженные в холодильнике при температуре не выше 5 градусов.

Поэтому если вы купили охлажденное мясо, заморозили его, а затем решил разморозить и разделать, повторно отправлять его в морозилку не стоит.

Паста и макароны

Для многих заморозка блюда после ужина кажется отличной идеей, ведь так в холодильнике будет пара порций готовой еды, которую достаточно разогреть. Но любая лапша и макароны после заморозки теряют текстуру, поэтому после микроволновки вы получите водянистую и невкусную еду.

Авокадо

Обычно овощи отлично подходят для заморозки, но авокадо после размораживания теряет кремовую текстуру и насыщенный вкус. Если заморозить этот овощ все-таки очень хочется, сделайте из него пюре, немного подсолите и сбрызните лимонным соком. В таком виде пюре не изменит консистенцию в морозилке.

Мягкие сыры

Твердые сыры отлично переносят заморозку и могут храниться при минусовой температуре, но для мягких сортов такой способ хранения может быть губительным. Повара считают, что заморозка меняет не только текстуру, но и вкус бри, рикотты и других нежных сыров.

Жареные блюда

Курица или жарена рыба сохранят вкус, но о хрустящей корочке после заморозки можно забыть, она станет эластичной и потеряет изюминку. Но если хочется сохранить блюда, то можно заморозить их, предварительно сняв корочку, а затем обжарить заново в раскаленном масле.

Газированные напитки

Те, кто пробовал хранить газировку в жестяной баночке при минусовой температуре, предупреждают: никогда так не делайте! Напитки просто взрываются, а от сладких лужиц сложно отмыть холодильник.