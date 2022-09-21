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21 сентября 2022 12:46

Диетолог назвал способ сделать пиццу полезной

Ржаная мука вместо пшеничной и большое количество томатов сделают пиццу более полезной, рассказал диетолог Михаил Гинзбург. Изданию Ura.ru он назвал способ усовершенствовать любимое многими блюдо.

Для теста при приготовлении пиццы используют пшеничную муку. Гинзбург посоветовал заменить ее на более полезную ржаную. Однако он предупредил, что с ржаной мукой пицца хоть и будет полезнее, но тесто не получится пышным и нежным.

Более полезной, чем обычно, пиццу также сделают несоленый сыр и большое количество томатов. "Может быть, положить молодой сыр типа адыгейского или сулугуни. Томатную пасту можно использовать для усиления вкуса. Также можно добавить в пиццу морепродукты. Условно такую пиццу можно назвать полезной", - отметил диетолог.

Гинзбург обратил внимание, что даже условно полезную пиццу не стоит есть чаще двух раз в неделю, а также необходимо следить за размером порции. По его мнению, достаточно одного куска. "Если съесть больше, то сразу не умрешь. Но дни свои сократишь, это точно", - сказал Гинзбург.


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