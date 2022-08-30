30 августа 2022
Печеные яблоки с медом и меренгой <span class="color_red"> - Пошаговый рецепт - ФОТО</span>

Гурмания

12:58

  • 129
Печеные яблоки с медом и меренгой - Пошаговый рецепт - ФОТО
Как использовать оливковое масло для лица

Здоровье

11:13

  • 158
Как использовать оливковое масло для лица
Чем разбавить лак для ногтей

Мода

09:00

  • 196
Чем разбавить лак для ногтей

30 августа 2022 12:58

Печеные яблоки с медом и меренгой - Пошаговый рецепт - ФОТО



Ингредиенты на 2-4 порции:

2 крупных кислых яблока
2 ст.л. меда
2 яйца
100 г сахара

Отделяем желтки от белков. Желтки смешиваем венчиком с медом, до однородности.

Белки начинаем взбивать миксером на высокой скорости. Постепенно, по ложке, добавляем сахар, не прекращая взбивать. Взбиваем до жестких пиков. Тест на готовности меренги: набираем массу в ложку и переворачиваем. Если не упало - готово.

Яблока разрезаем пополам, вынимаем серединки. Кладем яблоки в огнеупорную форму. В углубления в центре наливаем желтково-медовую массу.

Отправляем форму с яблоками в разогретую до 180 градусов примерно на 30-35 минут. За это время яблоки должны стать довольно мягкими.

Вынимаем форму из духовки. На каждое яблоко кладем меренгу - ложкой или при помощи кондитерского мешка.

Возвращаем в духовку на 5-7 минут, пока меренга не зарумянится.

Подаем теплыми.



Приятного аппетита!

www.vkusnyblog.ru


Просмотров: 130

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Гурмания

28 августа 13:16

  • 2 257
Лазанья с овощами - Пошаговый рецепт - ФОТО

Гурмания

17 августа 11:13

  • 877
Ночной перекус: что съесть на ужин, чтобы весы порадовали утром

Гурмания

11 августа 11:28

  • 1 217
Врач о неприятных последствиях употребления гречки