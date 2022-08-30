Печеные яблоки с медом и меренгой - Пошаговый рецепт - ФОТО





Ингредиенты на 2-4 порции:

2 крупных кислых яблока

2 ст.л. меда

2 яйца

100 г сахара

Отделяем желтки от белков. Желтки смешиваем венчиком с медом, до однородности.





Белки начинаем взбивать миксером на высокой скорости. Постепенно, по ложке, добавляем сахар, не прекращая взбивать. Взбиваем до жестких пиков. Тест на готовности меренги: набираем массу в ложку и переворачиваем. Если не упало - готово.





Яблока разрезаем пополам, вынимаем серединки. Кладем яблоки в огнеупорную форму. В углубления в центре наливаем желтково-медовую массу.





Отправляем форму с яблоками в разогретую до 180 градусов примерно на 30-35 минут. За это время яблоки должны стать довольно мягкими.

Вынимаем форму из духовки. На каждое яблоко кладем меренгу - ложкой или при помощи кондитерского мешка.





Возвращаем в духовку на 5-7 минут, пока меренга не зарумянится.

Подаем теплыми.







Приятного аппетита!



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