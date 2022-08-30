Печеные яблоки с медом и меренгой - Пошаговый рецепт - ФОТО

Ингредиенты на 2-4 порции:
2 крупных кислых яблока
2 ст.л. меда
2 яйца
100 г сахара
Отделяем желтки от белков. Желтки смешиваем венчиком с медом, до однородности.
Белки начинаем взбивать миксером на высокой скорости. Постепенно, по ложке, добавляем сахар, не прекращая взбивать. Взбиваем до жестких пиков. Тест на готовности меренги: набираем массу в ложку и переворачиваем. Если не упало - готово.
Яблока разрезаем пополам, вынимаем серединки. Кладем яблоки в огнеупорную форму. В углубления в центре наливаем желтково-медовую массу.
Отправляем форму с яблоками в разогретую до 180 градусов примерно на 30-35 минут. За это время яблоки должны стать довольно мягкими.
Вынимаем форму из духовки. На каждое яблоко кладем меренгу - ложкой или при помощи кондитерского мешка.
Возвращаем в духовку на 5-7 минут, пока меренга не зарумянится.
Подаем теплыми.
Приятного аппетита!
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