Ночной перекус: что съесть на ужин, чтобы весы порадовали утром

Диетологи напоминают, что последний перекус стоит устраивать за 2-3 часа для сна. При этом ругать себя за съеденное вечером точно не стоит, но, если вы следите за фигурой, то перекус стоит сделать легким и полезным.

Выбирайте белковые продукты в сочетании с растительной клетчаткой - от такого блюда вы точно не поправитесь, а ночью не будет мучить изжога и бессонница.

Квашеная капуста

В этом продукте почти нет калорий, зато множество витаминов и микроэлементов. Кроме того, капуста положительно влияет на пищеварение, помогает кишечнику и улучшает перистальтику. Дополните капусту цельнозерновым хлебцем, чтобы насыщение пришло быстрее: в нем содержится много нерастворимой клетчатки, которая работает, как настоящая щетка для кишечника.

Куриная грудка и салат из свежих овощей

Идеальный ужин, по мнению диетологов, должен содержать достаточное количество белка и клетчатки. Поэтому постное мясо птицы и овощи - отличный вариант. Грудку можно отварить или запечь, а, чтобы она не казалась такой сухой, дополнить салатом из огурцов, томатов и зелени.

Коктейль из протеина

Протеиновые напитки используют не только спортсмены, но и те, кто следит за здоровьем. Дневную дозу белка довольно трудно набрать обычной пищей, об этом знают все худеющие, зато всего один стакан коктейля на основе сывороточного изолята содержит около 20-30 грамм протеина.

Можно подобрать вкус по душе: ванильный, шоколадный, фруктовый. Помните, что разведенный молоком протеин усваивается хуже и содержит больше калорий, поэтому делайте напитки на основе воды или растительного молока - фундучного, кокосового, бананового.

Чашка творога

Творог - один из самых богатых белком продуктов, а если не заправлять его жирной сметаной, то еще и вполне диетический. Не нужно выбирать обезжиренный варианты, они могут привести к проблемам с желудком и гормональному сбою. Специалисты советуют остановиться на 5% твороге, от него вы точно не поправитесь.

Белковый омлет

И снова о белках. В одном яйце содержится около 3% холестерина, поэтому яичницу лучше оставить для завтрака, а на ужин можно приготовить омлет из белков. Если добавить пару ложек молока, блюдо получится нежным и очень вкусным, а еще ярче его сделает свежая зелень или томаты.

Ягоды и цитрусовые

Давно развенчан миф о том, что фрукты стоит есть лишь в первой половине дня. Да, эти продукты весьма калорийные, но они богаты клетчаткой, которая замедляет усвоение глюкозы и положительно влияет на работу кишечника.

Пусть чашка фруктов или ягод станет самостоятельным приемом пищи, тогда вы не наберете лишних калорий и будете чувствовать легкость и перед сном, и утром.

Womanhit.ru