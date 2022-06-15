Диета на гречке: из Греции — для грации!

Монодиеты - важное подспорье в борьбе с лишним весом. Одной из самых популярных монодиет уже многие десятилетия и по сей день остается диета на гречке - она не требует больших материальных затрат и легко выдерживается в течение непродолжительного времени, позволяя при этом добиться впечатляющих результатов. Мы расскажем, к чему нужно готовиться, решившись пройти диету на гречке, и каких ошибок стоит избегать.

Диета на гречке - строгая диета, и ее не рекомендуется придерживаться дольше 7-10 дней. Ободряющий факт: за эти 7-10 дней некоторым удается скинуть на гречневой диете до 8-10 кг!

Диета на гречка: для нас - привычное дело, для всего мира.

Для начала имеет смысл узнать, чем богата и полезна гречневая крупа. Ведь, решившись практиковать диету на гречке, именно с ней вы будете иметь дело ближайшую неделю "с хвостиком"... Итак:

Гречневая крупа богата клетчаткой, благодаря чему блюда из гречки хорошо насыщают и надолго избавляют от чувство голода. В Индии гречку называют "черным рисом", на юге Европы - "арабским зерном", а свое русское название гречиха получила благодаря тому, что впервые была завезена к нам из Греции.

Сегодня за пределами России гречка воспринимается скорее как экзотический продукт. В восточной кухне мука из гречихи используется для приготовления лапши, в Бретани из нее делают специалитет - оладушки-галеты, в английских и немецких магазинах в отделах здорового питания можно встретить зеленую гречку для проращивания, однако гречневую кашу в качестве стандартного блюда или гарнира готовят только у нас. Поэтому диета на гречке стала не просто одной из популярных монодиет на территории постсоветского пространства. Но и уникальной российской диетой...

Плюсы диеты на гречке очевидны:

гречневая диета обходится недорого. Даже отборная гречка-ядрица доступна по цене, а учитывая, что химический состав гречки не позволяет ей прогоркнуть или заплесневеть, продуктовые потери минимальны, и весь необходимый запас крупы можно купить сразу и спокойно использовать на протяжении всей диеты;

крупу для диеты на гречке легко готовить, трудно испортить и, даже остыв, она сохраняет свои составные и вкусовые свойства;

гречневая крупа - один из наиболее полноценных для продуктов из всех, использующихся в монодиетах. Вегетарианцы считают гречку достойным заменителем мяса благодаря высокому содержанию железа (профилактика анемии, стимуляция кроветворной функции), кальция, калия, фосфора, цинка (полезны для костей, кожи, волос, мышц), витаминов В1, В2, В9, Е (обеспечивают защиту нервных клеток и репродуктивной системы, особенно женской);

в гречке относительно мало углеводов, а те, что имеются, отличаются увеличенным сроком усвоения. С одной стороны, это избавляет от характерного "углеводного бурления", с другой - позволяет продлить ощущение сытости при выдерживании гречневой монодиеты;

клетчатка, содержащаяся в гречке, стимулирует перистальтику кишечника, обеспечивая ему превосходную "чистку".

Минусы и риски диеты на гречке

Если преимущества диеты на гречке ясны, то на ее спорных моментах необходимо остановиться отдельно, чтобы принять максимально информированное решение о прохождении такой диеты.

Во-первых, как любая монодиета, диета на гречке требует большой силы воли и спартанского склада характера. Даже если вы обожаете гречневую крупу, будьте на всякий случай готовы к тому, что она вам, мягко говоря, слегка надоест уже через 2-3 дня. И чтобы пройти диету до конца, придется так или иначе проявить силу воли.

Во-вторых, как и любая монодиета, диета на гречке представляет собой серьезное испытание для организма. При всех своих достоинствах гречневая крупа все же не может обеспечить организм всем спектром необходимых для функционирования веществ и элементов. Это значит, что депо химических элементов, содержащихся в вашем теле, будет нанесен определенный урон, и прогнозировать его степень невозможно. Поэтому оптимальный срок соблюдения диеты на гречке - всего 7 дней, максимальный же - 10 дней. Повторять подход крайне не рекомендуется ранее 30 дней после выхода из гречневой диеты.

Откажитесь от этой монодиеты, если после ее начала ваше состояние здоровья заметно ухудшилось, вы чувствуете слабость, резкое изменение графика работы пищеварительной системы, иные тревожные признаки.

И наконец: однозначно не "садитесь" на диету на гречке, если вы проходите лечение, находитесь в стрессе (по личным или профессиональным причинам), беременны или кормите ребенка грудью. Обязательно представится более подходящий случай.

Эффект и результаты диеты на гречке

Диета на гречке считается одной из наиболее действенных диет: в среднем на ней теряют по килограмму в день, то есть прогнозируемо за недельный курс монодиеты можно похудеть примерно на 7 кг.

По отзывам, помимо потери лишнего веса, многие, прошедшие диету на гречке, оставались довольны улучшением состояния своей кожи - это можно объяснить не только полезными свойствами самой крупы, но и отказом от сдобы и сладкого, а также естественной чисткой кишечника.

Важно учитывать, что диета на гречке подходит не всем: как в плане системы питания (эти случаи мы уже рассмотрели), так и в плане претворения в жизнь ожиданий. Какой-то вес на монодиете теряют все, особенно в первые дни, когда активно трансформируется обменный процесс и уходит жидкость из тканей. Однако каждый организм уникален, и в ряде случаев процесс потери веса стопорится, несмотря на явное сокращение и обеднение рациона.

Диета на гречке: ваш дневной рацион

Основной рацион на гречневой диете составляет гречневая крупа, но не привычно сваренная, а запаренная кипятком из расчета 1 стакан сухой крупы на 2-3 стакана воды. Выбор количества воды позволяет варьировать консистенцию: чем меньше кипятка, тем более зернистым получится продукт, соответственно, если крупа запаривается большим количеством воды, гречка получится мягкой и мажущейся.

Перед обработкой гречку при необходимости перебрать и обязательно - промыть в дуршлаге. Крупу для диеты на гречке можно запаривать как в кастрюле (залив крупу кипятком накрыть крышкой и обмотать большим полотенцем), так и в термопосуде. Соль и масло добавлять нельзя. Удобнее всего запаривать гречку на ночь, запасая себе "дозу" на следующий день, так крупа достаточно распарится.

Количество употребляемой приготовленной таким образом крупы диета на гречке не регулирует - есть можно сколько угодно, но только эту "кашу". Лучше есть гречку небольшими порциями 6 раз в день. Последний прием продукта должен быть за 4-6 часов до сна.

Если голод и скудность рациона одолевают, можно побаловать себя "стаканчиком" нежирного йогурта (без наполнителей!).

Есть гречку! А что пить?

Негазированную чистую воду при прохождении диеты на гречке рекомендуют пить по жажде (но не менее 1,5 литра в день). Также с утра до вечера разрешено выпивать 1 литр обезжиренного кефира, причем стаканчик его лучше приберечь - если пора спать, а чувство голода сильно беспокоит, можно выпить 200 мл кефира.

В течение дня кефир имеет смысл пить за полчаса до приема пищи или через полчаса после еды. Однако если запаренная гречка вызывает сильную грусть, можно смешать ее с кефиром.

Лист покупок для гречневой диеты из расчета на 7 дней:

Крупа гречневая (200-400 г/день, начните с двух пачек, при необходимости можно докупить);

7 литровых упаковок кефира;

14 стаканчиков белого йогурта без наполнителей (125 гр порция);

любая свежая зелень - без ограничения.

Облегченные разновидности диеты на гречке

Существует ряд более легких разновидностей диеты на гречке, допускающих различные послабления. Часто их используют для своеобразной тренировки: например, для разминки можно пройти облегченную диету на гречке, а во второй раз уже попробовать классическую. К облегченным гречневым диетам можно отнести:

1. Гречка + сухофрукты. Если вы совсем не можете обходиться без сладкого, к запаренной крупе разрешается добавлять чернослив или курагу - по 2-3 нарезанных плода в каждый прием пищи. Ягоды необходимо хорошо промыть.

2. Гречка + фрукты, овощи и сыр. Это самая щадящая разновидность диеты на гречке. При ее прохождении можно есть любые фрукты, кроме бананов, фиников и вишни, свежие и паровые овощи (кроме крахмалистых), а также добавлять к рациону 20-30 гр сыра (не более 50% жирности).

3. Укрепляющая гречневая диета. Самая разнообразная - в общих чертах соответствует предыдущей разновидности, но на завтрак дозволяется такая роскошь как творог (125 гр в смеси с запаренной гречкой), а в обед - 100 гр отварной телятины и тарелка салата, заправленного растительным маслом или соевым соусом. Порции пищи при такой разновидности диеты на гречке крупнее, но приемы пищи ограничиваются тремя в день.

Несмотря на гарантированный эффект диеты на гречке, многие диетологи считают ее несбалансированной и не восполняющей суточную потребность в питательных веществах. Поэтому применять эту диету рекомендуется в крайних случаях, например, когда нужно похудеть в сжатые сроки к важному мероприятию. И, конечно, внимательно следить за своим самочувствием и не терять голову от первых успехов, сокращая и без того скудный рацион.

Woman.ru