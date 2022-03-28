Диета при диатезе: куриное мясо, картофель, персики

Красные щеки не всегда являются признаком хорошего состояния здоровья. Часто они становятся предметом пристального внимания врача и основанием для предположения, что, возможно, у человека с румянцем на щеках - аллергический диатез. Отчасти помочь ему способна специальная диета при диатезе.

Диета при диатезе: для кого она актуальна в первую очередь?

Речь пойдет, конечно же, не о диатезе у грудничков, а об аллергии, которая беспокоит более старших детей и взрослых. На сегодняшний день диатез - довольно распространенная патология, наблюдаемая у детей. Проявляется она в первую очередь в образовании сыпи и сухости на участках кожи. Эти проявления вызываются не инфекционными агентами, такими как бактерии или вирусы, а происходят по причине аллергических реакций. Аллергены, которые вызывают эти реакции, могут также стать причиной развития различных аллергических заболеваний, среди которых бронхиальная астма, отек Квинке, аллергический ринит, аллергический конъюнктивит, аллергическая крапивница и другие. Все эти заболевания объединяет очень похожий механизм аллергического воспаления.

Прежде чем выбирать продукты детского питания для диеты при диатезе, нужно условно разделить их на три категории: с высокой, средней и низкой аллергенностью. Одним из основных пищевых аллергенов для детей является коровье молоко, которое имеет в своей структуре до двадцати различных компонентов, способных вызвать аллергию. Это в первую очередь казеин и лактоглобулин. Другие продукты с высокими аллергенными свойствами, которые лучшие исключить из диеты при диатезе, - это яйца, рыба, икра и морепродукты вообще. Из круп - пшеница и рожь. Из овощей - морковь, помидоры, перец. Из фруктов - цитрусовые, ананасы, киви, манго, хурма, дыня, клубника, земляника и малина. Высокими аллергенными свойствами также обладают натуральный кофе, шоколад и какао. Все эти продукты лучше исключить из диеты при диатезе.

Из каких продуктов нужно составлять диету при диатезе

В группу продуктов со средней аллергенностью, которые могут быть приемлемыми при диатезе, входят сливочное масло, говядина, куриное мясо, гречка, овес, рис, горох, фасоль. Среди овощей это картофель и свекла. Из фруктов - персики, абрикосы, ягоды клюквы, вишни, черники, черной смородины и шиповника. Эти продукты могут в той или иной степени присутствовать при в диете при диатезе.

Самой низкой аллергенностью обладают: кисло-молочные продукты, мясо индюшки, кролика, свинина, рафинированное растительное масло, пшено, перловая, кукурузная крупа.