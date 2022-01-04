Салат из капусты, редиса и моркови - Пошаговый рецепт

Готовим простой весенний салат с заправкой из оливкового масла. Его можно переложить в банку и взять с собой на пикник.

Ингредиенты белокочанная капуста 500 г

молодая морковь 1 шт.

редис 1 пучок

зеленый лук 1 пучок укроп 1 пучок

оливковое масло по вкусу

лимонный сок 1 ст.л.

соль по вкусу Инструкция приготовления 1. Молодую капусту помыть и тонко нашинковать. Немного помять руками. 2. Редис и очищенную морковь нарезать тонкими кружочками. 3. Зелень мелко порубить. 4. Смешать все ингредиенты в салатнице. Добавить оливковое масло, лимонный сок и соль. Салат из капусты и редиса готов. Приятного аппетита! ivona.bigmir.net