Салат из капусты, редиса и моркови - Пошаговый рецепт

Ингредиенты
- белокочанная капуста 500 г
- молодая морковь 1 шт.
- редис 1 пучок
- зеленый лук 1 пучок
- укроп 1 пучок
- оливковое масло по вкусу
- лимонный сок 1 ст.л.
- соль по вкусу
Инструкция приготовления
1. Молодую капусту помыть и тонко нашинковать. Немного помять руками.
2. Редис и очищенную морковь нарезать тонкими кружочками.
3. Зелень мелко порубить.
4. Смешать все ингредиенты в салатнице. Добавить оливковое масло, лимонный сок и соль. Салат из капусты и редиса готов.
Приятного аппетита!
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