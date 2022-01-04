4 января 2022
Салат из капусты, редиса и моркови - Пошаговый рецепт

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4 января 2022 19:01

Салат из капусты, редиса и моркови - Пошаговый рецепт

Готовим простой весенний салат с заправкой из оливкового масла. Его можно переложить в банку и взять с собой на пикник.

Ингредиенты

  • белокочанная капуста 500 г
  • молодая морковь 1 шт.
  • редис 1 пучок
  • зеленый лук 1 пучок
  • укроп 1 пучок
  • оливковое масло по вкусу
  • лимонный сок 1 ст.л.
  • соль по вкусу

Инструкция приготовления

1. Молодую капусту помыть и тонко нашинковать. Немного помять руками.

2. Редис и очищенную морковь нарезать тонкими кружочками. 

3. Зелень мелко порубить.

4. Смешать все ингредиенты в салатнице. Добавить оливковое масло, лимонный сок и соль. Салат из капусты и редиса готов.

Приятного аппетита!

ivona.bigmir.net


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