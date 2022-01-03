«Мимоза» с копченой форелью для тех, кто устал от оливье



Новогоднее застолье - это всегда изобилие всего - от закусок до горячего. И когда праздничная ночь уже позади, оливье уже слегка надоел, а впереди еще много дней каникул и вечеров с друзьями, стоит рассмотреть альтернативные варианты салатов. Один из них - любимая с детства "Мимоза". Записывайте рецепт этого салата от известного московского шеф-повара Владимира Сидорова.

Что нужно на 4 порции:

300 г копченой форели

4 картофелины

3 куриных яйца

2 моркови

1 репчатый лук

100 г майонеза

20 г укропа

Соль, перец - по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Яйца и овощи, кроме лука, отварите, остудите, почистите. Картофель, морковь, желтки и белки (отдельно) натрите на мелкой терке. Лук мелко нарубите, ошпарьте кипятком, воду слейте.

Шаг 2. Мясо форели выложите в салатницу, разомните вилкой. Сверху - тертые белки. Поверхность смажьте майонезом. Далее выложите слой картофеля, присолите, смажьте майонезом. Следующий слой - лук, и снова смажьте майонезом. Далее - морковь, снова майонез. В финале салат посыпьте тертыми желтками и украсьте укропом.

Шаг 3. Дайте салату настояться в холодильнике 3-4 часа. Подавайте к столу.

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