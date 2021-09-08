7 пищевых привычек, которые добавят тебе здоровья и красоты

Узнай, как влияют на здоровье обезжиренные молочные продукты, когда можно есть фрукты и как пить воду, чтобы не навредить пищеварению.

Ограничивай сдобу и сладости

Сахар, который в большом количестве содержится в десертах и выпечке, делает кожу дряблой и рыхлой. Дело в том, что быстрые углеводы создают так называемые реакции гликирования между молекулами кожи, от чего уровень коллагена и ее эластичность снижаются.

Пей воду с лимоном по утрам

Медовая вода улучшает циркуляцию крови и вывод токсинов из всего организма, что благоприятно сказывается на состоянии кожи. Кроме того, витамин С, который содержится в лимоне, является мощным антиоксидантом, замедляющим процессы старения.

Ешь фрукты до основного приема пищи

Съесть после еды яблоко или цитрусовые считается нормой, но только не для пищеварительной системы. Кислоты, содержащиеся во фруктах, повлекут за собой процесс брожения в желудке и кишечнике, поэтому поглощенная пища не сможет перевариться. Фрукты и овощи лучше есть между полноценными приемами пищи в качестве перекуса.

Не запивай еду

Пить сразу после приема пищи крайне нежелательно, говорят эксперты. Если ты выработала привычку ставить на стол тарелку и рядом стакан с водой, с ней надо срочно прощаться, поскольку она сильно замедляет пищеварение. Лучше подождать 20-30 минут, и только тогда запивать съеденное.

Не покупай обезжиренные молочные продукты

Как правило, чаще обезжиривают молочные продукты: молоко, сливки, кефир, йогурт, сыры и творог. По мнению американских ученых, продукты с низкой жирностью могут представлять серьезную угрозу для сердечно-сосудистой системы: регулярное употребление нежирной пищи снижает эластичность сосудов и негативно сказывается на свертываемости крови. Поэтому употребляй кисломолочные продукты хотя бы с минимальной жирностью: в них больше пользы для здоровья.

Откажись от пакетированных соков и газировки

Бутылка любого лимонада, даже диетической колы, содержит дневную норму сахара. То же самое касается и пакетированных соков. Также не стоит забывать о том, сколько в таких напитках химии.

Увлажняй кожу изнутри

Средства ухода увлажняют кожу всего лишь на 20% во внешнем слое. Остальные 80% влаги поступают с едой и напитками. Воду, которая необходима клеткам для нормальной работы, правильнее всего получать из еды - свежих овощей и фруктов. Особенно обрати внимание на дыню, арбуз, клубнику, персики и огурцы.

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