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Нежный творожник с малиной - ФОТО

Ингредиенты на форму 20-23 см (я пекла в 21 см):

Для основы:

250 г шоколадного сахарного печенья
120 г сливочного масла

Для начинки:

700 г мягкого творожка без добавок (он же кварк)
3 яйца
100 мл жирных сливок (30% и выше)
150 г сахара
250 г малины

Готовим основу. Печенье перемалываем в крошку.

Добавляем растопленное сливочное масло, перемешиваем до состояния жирной крошки.

Кладем в форму и утрамбовываем по дну и стенкам.

Ставим в предварительно разогретую до 160 градусов духовку и выпекаем в течение 10 минут. Вынимаем и остужаем. Духовку не выключаем.

Для начинки творог смешиваем с сахаром. По одному добавляем яйца, хорошо вымешивая после каждого. Вливаем сливки и снова перемешиваем. Масса будет довольно жидкой, но не пугайтесь - это нормально.

Вливаем творожную начинку в основу. Сверху кладем малину.

Отправляем в духовку. На дно духовки ставим емкость с кипятком. Выпекаем примерно 1 час. Тесто на готовность тут будет как с чизкейком - при постукивании ложкой по борту формы подрагивать должна только середина пирога.

Выключаем духовку, приоткрываем дверцу и даем творожнику постоять еще минут 30. Вынимаем и остужаем до комнатной температуры, затем ставим в холодильник на 3-4 часа, а лучше на ночь.

Готовый творожник нарезаем на порции и подаем.

Приятного чаепития!

www.vkusnyblog.ru


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