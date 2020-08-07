5 рецептов вкусных блюд из лисичек - ФОТО

Летом и осенью можно на время забыть о шампиньонах и побаловать себя блюдами из свежих лесных грибов. Лисички - одни из вкуснейших грибов, с которыми можно приготовить множество блюд.

Day.Az со ссылкой на mail.ru представляет подборку пяти рецептов из лисичек на любой вкус.

Пицца с лисичками

Простая в приготовлении, но очень вкусная пицца обязательно тебя порадует. Сочетание лесных грибов и сливочного соуса на тонком тесте пробуждает аппетит в считаные минуты.

Сливочные спагетти с лисичками

Это блюдо идеально сочетает в себе три главных компонента: правильно приготовленная паста, нежные сливки и ароматные грибы. А главное - чувство сытости останется с тобой надолго.

Лисички с помидорами, чесноком и луком

Это вкусное блюдо порадует вегетарианцев и всех тех, кто любит легкие приемы пищи. При подаче можно посыпать маком и крупной морской солью.

Яйца, фаршированные жареными лисичками

Это блюдо определенно стоит попробовать, потому что оно простое, сытное и вкусное. Прекрасно подойдет для завтрака или перекуса, поднимет настроение и оставит приятное послевкусие.

Мини-картофель с лисичками

Мелкие лисички жарятся совсем быстро - достаточно 5-10 минут. С молодой картошкой получается просто объедение! А если хочется сделать блюдо посытнее, добавь кусочки курицы или индейки.