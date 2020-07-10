5 рецептов быстрых закусок из лаваша - ФОТО

Порой хочется утолить голод чем-то легким и быстрым в приготовлении, вместо того чтобы долго стоять у плиты. На помощь приходят закуски из лаваша: просто и вкусно. В этой подборке мы собрали подходящие рецепты.

Рулет из лаваша с сайрой

Закусочные рулеты из лаваша с различными начинками - беспроигрышный вариант для праздничных застолий, встречи гостей или простого перекуса. В этом рецепте используется начинка на основе консервированной рыбы и легких овощей. Получается довольно сытно.

Мясной рулет из лаваша

Если рыба - это не то, чем тебя можно привлечь к столу, готовь по этому рецепту. В качестве начинки используй любой фарш (мы взяли куриный), сыр и любимые овощи. Результат тебя порадует!

Закуска из лаваша с крабовыми палочками

Несмотря на майонез в составе, рулетики с этой начинкой получаются достаточно легкими. Впрочем, майонез можно заменить на сметану или греческий йогурт, только не забудь посолить.

Кутабы из лаваша

По этому рецепту получается что-то среднее между хачапури и пирожками с яйцом и зеленью, но менее тяжелое и калорийное. Кроме того, понадобится всего 4 ингредиента и 10-15 минут времени. Это блюдо однозначно стоит приготовить!

Клубничный десерт в лаваше

Если сытных закусок тебе не хочется, то можно попробовать этот десерт из творога и клубники. Его можно подавать к чаю, либо как самостоятельное блюдо на завтрак. Пока длится сезон ягод, обязательно попробуй!