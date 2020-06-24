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24 июня 2020 14:01

Как выбрать вино? - Cоветы Джейми Оливера - ФОТО

Знаменитый британский шеф Джейми Оливер поделился секретами выбора вина и рассказал о главных правилах использования этого напитка в кулинарии.

"Мэтт Скиннер - наш сомелье в Fifteen и мой хороший друг. Я узнал от него про вино больше, чем от кого-либо другого, потому что он говорит очень понятным языком. Я попросил его порекомендовать вина к некоторым моим рецептам. В отличие от других сомелье, он не выбирал слишком изысканные и дорогие вина, которые невозможно найти в обычных магазинах. Его советы просты: значение имеют лишь страна и сорт, поэтому вы всегда найдете что-то соответствующее, где бы вы не покупали вино", - рассказал Джейми Оливер.

Вот, что посоветовал Джейми Оливеру Мэтт Скиннер:

  • Подбор вина к блюду не должен быть слишком мудреным и дорогим. Некоторые из лучших вкусовых ансамблей образуют недорогие вина и простые продукты;
  • Чтобы дуэт вина и блюда зазвучал, необходимо понимать, что именно вы едите, какие ощущения это блюдо вызывает на языке в готовом виде, что представляют собой составляющие его вкуса. Помните: сочетаться должны не только вкусы, но и текстуры; 

  • В первую очередь нужно найти хороший магазин - это первое звено, которое связывает вас с миром вин. Познакомьтесь с людьми, которые там работают, опишите им, что вы любите, назовите им свой бюджет и пусть на основе этой информации они подберут что-то для вас;
  • Не бойтесь экспериментировать с разными винами. Лучший способ познакомиться с вином - это выйти из зоны комфорта и попробовать новое;

  • Будьте открытыми к новым вкусам. Отойдите от стереотипов о некоторых сортах винограда, стилях и регионах. Попробуйте все!
  • Винтовые колпачки гарантируют, что вино доехало к вам в идеальном состоянии - именно так, как запланировал винодел. Они ни в коем случае не являются признаком дешевого вина; 

  • Не соблазняйтесь красивой упаковкой - она ничего не расскажет вам о качестве вина;
  • Хоть органическое вино и в моде, оно не способно спасти вас от похмелья!

Н. Гасымова

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