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20 июня 2020 10:12

5 простых блюд из курицы - ФОТО

Курица хороша тем, что содержит большое количество белка, быстро готовится и получается очень вкусной. Если ты ищешь простые блюда из этой птицы, читай подборку Day.Az со ссылкой на mail.ru.

Курица в кефире

Это блюдо содержит небольшое количество жира, а потому подойдет и тем, кто тщательно следит за фигурой. Замаринованные в кефире и специях куриные бедра получаются очень нежными и сочными. Помидорки черри добавят свежести, а запеченный картофель - сытности.

Шаурма с курицей

Для того чтобы поесть вкусной шаурмы, не обязательно искать уличные ларьки, где при вас готовят это блюдо. Можно сделать и самим. Майонез можно заменить подсоленной сметаной или греческим йогуртом, чтобы получился более легкий вариант.

Курица, запеченная на соли

Минимум ингредиентов и вкусный результат - главная характеристика этого блюда. Кроме того, от вас требуется совсем немного: обмазать курицу специями и поставить в духовку. Готово!

Курица терияки с кунжутом

Приготовленная по этому рецепту курица приобретает сладковатые азиатские нотки. Готовится быстро и требует немного ингредиентов. Не забудь про кунжут, он придает блюду завершенность и интересный вкус. На гарнир можешь добавить рис, овощи, либо лапшу. Хорошо подойдет гречневая, рисовая и пшеничная.

Салат "Цезарь" с курицей

Один из самых популярных салатов можно приготовить и на своей кухне. Для него требуются знакомые ингредиенты и готовый соус. Можно, конечно, приготовить фирменный соус и самим, но покупной обойдется дешевле, да и времени уйдет меньше. 


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