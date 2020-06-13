12 продуктов для энергии и бодрости

Представляем 12 продуктов, которые станут лучшим источником здоровых и "умных" калорий на каждый день:

БУРЫЙ РИС

Он богат магнием, который помогает нашему организму вырабатывать энергию, а также белками и "медленными" углеводами. Этот универсальный продукт может быть прекрасным гарниром к рыбе, птице или нежирному мясу, а также отлично сочетается со свежими или приготовленными овощами. Незаменимый ингредиент здорового обеда или ужина.

ШПИНАТ

Этот низкокалорийный листовой овощ - прекрасный источник железа, которое активно участвует в энергетическом обмене организма. Чтобы оно лучше усваивалось, не забудьте сбрызнуть свежий или приготовленный шпинат несколькими каплями лимонного сока.

БОБОВЫЕ

Они щедро поставляют организму полезный растительный белок (за что их особенно ценят вегетарианцы) и сложные углеводы, которые поддержат комфортный энергетический уровень на протяжении всего дня. Чечевица или фасоль в сочетании со свежим салатом - отличное комплексное блюдо даже для мясоедов.

МОРКОВЬ

Как и другие овощи и фрукты оранжевого или красного цвета, морковь крайне насыщена бета-каротином - натуральным пигментом, который превращается в витамин А в процессе пищеварения. В свою очередь, этот витамин - мощное оружие против свободных радикалов, которые ежедневно повреждают клетки организма. Чтобы не растерять его живительную силу, а также не лишиться важных минеральных веществ, помогающих бороться с усталостью и стрессом, морковь лучше не варить, а запекать, готовить на пару или употреблять свежей в салатах.

МОРСКАЯ РЫБА

Лосось, сардины, сельдь, скумбрия - все эти сорта рыбы поставляют нам незаменимые кислоты типа Омега-3, которые заботятся о кровеносных сосудах, питают мозг, улучшают концентрацию и настроение. Содержащийся в рыбе белок также прекрасно усваивается, идет на строительство мышц и обеспечивает ощущение сытости. Не забывайте включать ее в свое меню 2-3 раза в неделю.

ЯЙЦА

Благодаря уникальной структуре яичного белка человеческий организм усваивает его на 97%, а содержащиеся в яйцах аминокислоты активно участвуют в восстановлении и строительстве наших мышц. Для тех, кто увлекается спортом, фермерское яичко - действительно не простое, а золотое.

МИНДАЛЬ

Это природный аккумулятор энергии: в миндале много белка, магния, меди и рибофлавина - витамина B2, который участвует во многих важных процессах, происходящих в организме. Содержащиеся в миндале вещества также способствуют нейтрализации токсинов и поддержанию умственной активности. Добавьте несколько орешков к завтраку или положите в сумку, чтобы взять с собой на работу или в дорогу.

БАНАНЫ

В их составе много глюкозы и фруктозы, а еще есть клетчатка, которая позволяет оптимально использовать энергию углеводов. Если добавить банан к завтраку, бодрости и сил хватит до обеда. Также это отличный вариант перекуса посреди утомительного рабочего дня.

МЕД

Это отличный союзник в борьбе против усталости и стресса - одна ложечка вас взбодрит лучше целой банки энергетика с сомнительным химическим составом. Мед - это ценный источник антиоксидантов (витамины В и С), а также минералов и микроэлементов (магний, калий, медь). Добавьте его к натуральному йогурту, который можно съесть за завтраком или на полдник.

ЙОГУРТ

Разумеется, натуральный, без сахара и всевозможных добавок. Содержащиеся в нем протеины необходимы для наших мышц, а кальций и магний - для оптимального восстановления после работы или тренировки. Кисломолочные продукты также дают нам витамины В2 и В12, которые обеспечивают деятельность мозга.

ЯБЛОКИ

Они очень богаты пектином - растворимыми пищевыми волокнами, которые помогают организму постепенно усваивать энергию и выводят из него вредные шлаки. Чтобы справиться с голодом и восстановить силы среди дня, возьмите с собой в офис яблоко с ломтиком сыра.

АПЕЛЬСИНЫ

Витамин С, калий и поддерживающая иммунитет фолиевая кислота - вот что дарят нам эти цитрусовые, помимо фруктозы и свежего вкуса. Чтобы не потерять ценную клетчатку, лучше не выжимать апельсиновый сок, а есть фрукт целиком, вместе с тонкими перегородками сочных долек.

Н. Гасымова

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