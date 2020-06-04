Летний трайфл - Рецепт от фуд-блогера Фариды Нури - ФОТО

Lady.Day.Az представляет очень легкий и запоминающийся рецепт трайфла, которым на своей странице в Instagram поделилась фуд-блогер Фарида Нури.

Ингредиенты:

Молоко - 3 стакана

Ванильный пудинг - 1 пачка

Сливки - 0,5 кг

Сахарная пудра - 3 ст.л.

Клубника - 0.5 кг

Печенье или кекс - 300 г

Способ приготовления:

1. Молоко соединить с готовым ванильным пудингом и варить по инструкции на упаковке.

2. Немного остудить и накрыть пищевой пленкой так, чтобы она прилипала к пудингу, иначе образуется корочка и будут комки в креме.

3. Сливки взбить с сахарной пудрой.

4. Клубнику помыть, просушить, разрезать пополам.

5. Печенье или кекс (можете испечь или купить) измельчить в блендере или натереть на терке.

6. После того как пудинг полностью остынет взбить его, соединив со сливками.

7. Берем стакан или креманку. Укладываем слои кекса, потом клубники, после заливаем все кремом и сверху опять крошки кекса.

Примечания:

1. Не волнуйтесь, если сливки не очень хорошо взбились. В холодильнике крем все равно загустеет.

2. Если вам лень варить пудинг, вы можете купить пудинги "Чудо".

3. Постарайтесь выбрать клубнику одинаковых размеров.

4. По желанию в трайфл можно добавить шоколад, джем, соусы и любимые фрукты. Все на ваше усмотрение. Очень советую добавить банан.