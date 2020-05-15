Какое масло лучше использовать для жарки?

Конечно, жареная еда - не самый полезный выбор, но ведь даже супермодели иногда позволяют себе сочный бургер или порцию картошки фри (Белла Хадид, мы следим за твоим Инстаграмом). То, насколько такая еда будет вредна для организма, зависит от двух факторов: вида масла и его температуры.

На самом деле, если фритюр приготовлен правильно, еда получится умеренно жирной. Дело в том, что при температуре 190−200 °C (а именно такая температура считается идеальной), практически моментально образуется плотная корочка, которая препятствует попаданию лишнего масла внутрь. Однако, если температура масла слишком низкая, еда просто пропитается маслом насквозь.

Масло тоже надо выбирать внимательно, ведь у каждого из них разная температура горения и разный химический состав. Некоторые растительные масла, которые хороши в салатах, при высокой температуре окисляются, а в некоторых из них могут даже образоваться токсичные вещества.

Топленое масло

О пользе топленого масла можно говорить очень долго: оно богато полезными жирами, которые оказывают благотворное влияние на здоровье сердца и сосудов. Кроме того, масло гхи устойчиво к высоким температурам, не горит, не окисляется и не образует вредных соединений.

Кокосовое масло

Споры вокруг употребления кокосового масла в пищу не прекращаются последние несколько лет. В то время как одни исследования устанавливают влияние масла на уровень "плохого" холестерина, другие называют его едва ли не самым полезным растительным маслом. Для фритюра кокосовое масло подходит отлично: оно не горит, не дымится и не обладает горьким вкусом.

Оливковое масло

Специалисты и приверженцы правильного питания не зря окрестили оливковое масло "самыми полезными жирами". Оно богато витаминами, А и Е, омега-3 и -6 жирными кислотами и микро- и макроэлементами. Оливковое масло устойчиво к нагреванию, оно не только не окисляется при высоких температурах, но и практически не теряет своих полезных свойств.

Какое масло использовать нельзя?

К ним относятся кукурузное, рапсовое, кунжутное и (вот это действительно неожиданно) подсолнечное масло.

В любом случае, даже если вы нагреваете правильное масло до правильной температуры, фритюр - не самый здоровый вариант приготовления пищи. Используйте его редко и ваш организм скажет вам спасибо.

Вazaar.ru