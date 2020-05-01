Фастфуд дома - 7 рецептов популярных блюд

Даже если вы приверженец здорового питания, готовы поспорить, что иногда вам очень хочется чего-то вредного. Самый лучший вариант в таком случае - приготовить фастфуд дома. Фуд-блогер Валерия Васенева собрала несколько рецептов популярных блюд.

Пицца

Думаю, больше всего на изоляции нам не хватает настоящей пиццы из печи, которую можно съесть сразу же, как только ее достали, - чтобы сыр продолжал растекаться, а соус бурлить. Решение - печь дома! По этому рецепту тесто получается пухлым и воздушным, а соус - с богатым томатным вкусом и специями.

Чебуреки

Кто не любит жареные пирожки? А чебуреки? С картошкой, с сыром, с мясом... Уверена - вы уже представили вкус! Рецепт настолько прост, что вы сможете приступить к готовке прямо сейчас, потому что у вас точно все есть дома.

Хачапури по-аджарски

Хачапури по-аджарски - излюбленное блюдо грузинской кухни, которое приготовить дома не так сложно, как кажется! Главное - правильные пропорции и много сыра (сулугуни, конечно же).

Сэндвичи

Существует десяток вариантов начинок для сэндвичей, но беда в том, что во многих случаях этой начинки предательски мало! Клаб-сэндвич, сэндвич с творожным сыром и рыбкой и капрезе-сэндвич - классика, которую легко повторить дома. Тем более, что там вы сможете положить столько начинки, сколько хочется.

Курочка КFС

Кто попробовал однажды, не забудет этот вкус никогда. Предлагаю приготовить знаменитую курочку, не выходя из дома, - вы удивитесь насколько просто можно затмить КFС.

Буррито

Есть любители мексиканской кухни? Классика - это, конечно же, буррито. Все, что понадобится, - курица, тортилья, рис и ещё пара ингредиентов. Для настроения - сомбреро, и можно приступать к готовке!

Шаурма

В каждом городе есть "лучшая шаурма", но ее лучше всего есть "не отходя от кассы". Сейчас такая роскошь недоступна, поэтому включайте фантазию и придумывайте начинку для своей домашней шаурмы. А в этом посте вы найдёте вариант вкусного и простого соуса!

Glamour.ru