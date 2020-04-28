28 апреля 2020

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Низкокалорийная запеканка «5,4,3,2,1» - Рецепт от фуд-блогера Фариды Нури <span class="color_red">- ФОТО</span>

Гурмания

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Низкокалорийная запеканка «5,4,3,2,1» - Рецепт от фуд-блогера Фариды Нури - ФОТО
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28 апреля 2020 10:00

Низкокалорийная запеканка «5,4,3,2,1» - Рецепт от фуд-блогера Фариды Нури - ФОТО

"Часто встречаю девушек, которые считают, что готовка - это очень сложно. Про выпечку вообще молчу. По этой причине сегодня делюсь рецептом творожной запеканки, которая не может не получиться! Плюс ко всему, она не навредит фигуре, так как в ней нет муки, масла и очень мало сахара", - пишет на своей странице в Instagram фуд-блогер Фарида Нури и делится простым и вкусным рецептом. ⠀

Такое странное название этой запеканки связано с ее составом, и это очень удобно. Можно запомнить рецепт раз и навсегда, он напоминает считалочку.

Ингредиенты:

  • 5 столовых ложек манки
  • 4 столовые ложки сахара
  • 3 яйца
  • 2 пачки творога (по 200 г)
  • 1 банка сметаны
  • Ягоды только по желанию, в оригинале рецепта их нет

Способ приготовления:

1) Творог, сметану, яйца смешать до однородной массы. Добавить сахар. После положить в смесь манку и, если есть желание, добавить ягоды.

2) Смазать форму маслом. Залить творожной массой и поставить в разогретую духовку на 175 градусов примерно на 40 минут. Готово!

Примечания:

1. Творог и сметану я беру совсем недорогие. Для этого рецепта абсолютно не требуется никакой изысканности.

2. В оригинале рецепта немного сахара, и запеканка получается не очень сладкой. Учтите это, если вы сладкоежка и увеличьте количество сахара.

3. По желанию вы можете добавить шоколад, корицу и даже джем. Я положила ягоды, у меня была замороженная вишня без косточек.

4. Духовки у всех разные, по этой причине следите за запеканкой. У нее должна быть золотистая корочка.

5. Кушать запеканку нужно холодной. Она застывает, затвердевает и на вкус становится совсем другой. Не рекомендую есть ее горячей.

Приятного аппетита!


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