Низкокалорийная запеканка «5,4,3,2,1» - Рецепт от фуд-блогера Фариды Нури - ФОТО

"Часто встречаю девушек, которые считают, что готовка - это очень сложно. Про выпечку вообще молчу. По этой причине сегодня делюсь рецептом творожной запеканки, которая не может не получиться! Плюс ко всему, она не навредит фигуре, так как в ней нет муки, масла и очень мало сахара", - пишет на своей странице в Instagram фуд-блогер Фарида Нури и делится простым и вкусным рецептом. ⠀
Такое странное название этой запеканки связано с ее составом, и это очень удобно. Можно запомнить рецепт раз и навсегда, он напоминает считалочку.
Ингредиенты:
- 5 столовых ложек манки
- 4 столовые ложки сахара
- 3 яйца
- 2 пачки творога (по 200 г)
- 1 банка сметаны
- Ягоды только по желанию, в оригинале рецепта их нет
Способ приготовления:
1) Творог, сметану, яйца смешать до однородной массы. Добавить сахар. После положить в смесь манку и, если есть желание, добавить ягоды.
2) Смазать форму маслом. Залить творожной массой и поставить в разогретую духовку на 175 градусов примерно на 40 минут. Готово!
Примечания:
1. Творог и сметану я беру совсем недорогие. Для этого рецепта абсолютно не требуется никакой изысканности.
2. В оригинале рецепта немного сахара, и запеканка получается не очень сладкой. Учтите это, если вы сладкоежка и увеличьте количество сахара.
3. По желанию вы можете добавить шоколад, корицу и даже джем. Я положила ягоды, у меня была замороженная вишня без косточек.
4. Духовки у всех разные, по этой причине следите за запеканкой. У нее должна быть золотистая корочка.
5. Кушать запеканку нужно холодной. Она застывает, затвердевает и на вкус становится совсем другой. Не рекомендую есть ее горячей.
Приятного аппетита!