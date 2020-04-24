Грибной крем-суп со сливками - Рецепт от фуд-блогера Фариды Нури

Lady.Day.Az представляет рецепт грибного крем-супа со сливками, которым на своей странице в Инстаграме поделилась фуд-блогер Фарида Нури.
Ингредиенты:
- Лук репчатый - 2 средних луковицы
- Шампиньоны- 500 г
- Картофель - 2 шт
- Сливочное масло - 50 г
- Сливки - 300 г
- Кипяток или бульон- 500 мл
- Соль, перец
Способ приготовления:
1) В кастрюле растопить кусочек сливочного масла и добавить к нему мелко нарезанный репчатый лук. Обжарить его до полуготовности и закинуть туда очищенные и хорошо промытые грибы. Налить пол стакана воды и тушить на среднем огне.
2) Пока овощи тушатся, вскипятите воду в чайнике или подготовьте бульон (некоторые добавляют куриный или овощной бульон).
3) Залейте грибы и лук кипятком и положите в суп мелко нарезанную кубиками картошку. Посолите, поперчите и дождитесь готовности картофеля.
4) Как только, картофель будет готов, взбейте суп погружным блендером. Затем, соедините суп со сливками и дождитесь кипения.
Примечания:
1. Погружной блендер часто царапает дно кастрюли, учитывайте это выбирая в чем будете готовить.
2. Многие добавляют в суп муку для загустения. Я не очень люблю густую консистенцию в супах и поэтому не стала использовать этот прием, но вы по желанию можете добавить 3 ст. л. муки на этапе жарки лука с грибами.
3. У меня была пачка сушёных грибов, по этой причине мой суп темнее классического крем-супа.
4. Я люблю чувствовать кусочки и поэтому взбила не до конца. При желании вы можете сделать массу более однородной.
Приятного аппетита!