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Грибной крем-суп со сливками - Рецепт от фуд-блогера Фариды Нури

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Грибной крем-суп со сливками - Рецепт от фуд-блогера Фариды Нури
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24 апреля 2020 14:00

Грибной крем-суп со сливками - Рецепт от фуд-блогера Фариды Нури

Lady.Day.Az представляет рецепт грибного крем-супа со сливками, которым на своей странице в Инстаграме поделилась фуд-блогер Фарида Нури. 

Ингредиенты:

  • Лук репчатый - 2 средних луковицы
  • Шампиньоны- 500 г
  • Картофель - 2 шт
  • Сливочное масло - 50 г
  • Сливки - 300 г
  • Кипяток или бульон- 500 мл
  • Соль, перец

Способ приготовления:

1) В кастрюле растопить кусочек сливочного масла и добавить к нему мелко нарезанный репчатый лук. Обжарить его до полуготовности и закинуть туда очищенные и хорошо промытые грибы. Налить пол стакана воды и тушить на среднем огне.

2) Пока овощи тушатся, вскипятите воду в чайнике или подготовьте бульон (некоторые добавляют куриный или овощной бульон).

3) Залейте грибы и лук кипятком и положите в суп мелко нарезанную кубиками картошку. Посолите, поперчите и дождитесь готовности картофеля.

4) Как только, картофель будет готов, взбейте суп погружным блендером. Затем, соедините суп со сливками и дождитесь кипения.

Примечания:

1. Погружной блендер часто царапает дно кастрюли, учитывайте это выбирая в чем будете готовить.

2. Многие добавляют в суп муку для загустения. Я не очень люблю густую консистенцию в супах и поэтому не стала использовать этот прием, но вы по желанию можете добавить 3 ст. л. муки на этапе жарки лука с грибами.

3. У меня была пачка сушёных грибов, по этой причине мой суп темнее классического крем-супа.

4. Я люблю чувствовать кусочки и поэтому взбила не до конца. При желании вы можете сделать массу более однородной.

Приятного аппетита!


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