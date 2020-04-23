Идеальный брауни - Рецепт от фуд-блогера Фариды Нури

"Брауни - это супер-шоколадные пирожные, имеющие плотную влажную текстуру и тонкую хрустящую корочку. Не путайте с кофейным бисквитом", - пишет фуд-блогер Фарида Нури и делится своим рецептом, который сможет повторить каждый.

Ингредиенты:

шоколад тёмный 180 г

масло сливочное 180 г

яйца 3 шт.

мука 75 г

сахар 200 г

соль 1/4 ч. ложки

Способ приготовления:

1) Масло и шоколад растопить на водяной бане.

2) Остудить полученную шоколадную массу.

3) Яйца, сахар и соль взбить венчиком. Не взбивайте слишком сильно, это не бисквит. Достаточно довести до однородной массы.

4) Добавить к яичной массе остывшую шоколадно-масляную смесь, перемешать.

5) Просеиваем сюда же муку и снова перемешиваем до однородного состояния.

6) Форму для выпечки застилаем пергаментом и выливаем в неё наше тесто. У меня форма 22х30см. Слой теста не должен быть очень большим, оптимальная высота теста в форме должна быть около 2-3 см.

7) Ставим форму в разогретую до 175°С духовку на 30-35 минут.

Примечания: