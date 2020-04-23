23 апреля 2020

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Идеальный брауни - Рецепт от фуд-блогера Фариды Нури

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Идеальный брауни - Рецепт от фуд-блогера Фариды Нури
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23 апреля 2020 16:00

Идеальный брауни - Рецепт от фуд-блогера Фариды Нури

"Брауни - это супер-шоколадные пирожные, имеющие плотную влажную текстуру и тонкую хрустящую корочку. Не путайте с кофейным бисквитом", - пишет фуд-блогер Фарида Нури и делится своим рецептом, который сможет повторить каждый. 

Ингредиенты:

  • шоколад тёмный 180 г
  • масло сливочное 180 г
  • яйца 3 шт.
  • мука 75 г
  • сахар 200 г
  • соль 1/4 ч. ложки

Способ приготовления:

1) Масло и шоколад растопить на водяной бане.

2) Остудить полученную шоколадную массу.

3) Яйца, сахар и соль взбить венчиком. Не взбивайте слишком сильно, это не бисквит. Достаточно довести до однородной массы.

4) Добавить к яичной массе остывшую шоколадно-масляную смесь, перемешать.

5) Просеиваем сюда же муку и снова перемешиваем до однородного состояния.

6) Форму для выпечки застилаем пергаментом и выливаем в неё наше тесто. У меня форма 22х30см. Слой теста не должен быть очень большим, оптимальная высота теста в форме должна быть около 2-3 см.

7) Ставим форму в разогретую до 175°С духовку на 30-35 минут.

Примечания:

  • У меня брауни получается довольно сладким. Если вы не фанат приторных десертов, сократите количество сахара до 120-150 граммов.
  • Брауни лично я люблю есть остывшим. Пару часов в холодильнике и этот десерт заиграет другими красками.
  • Ни в коем случае не добавляйте разрыхлитель или соду.
  • Не передержите его в духовке. Вся фишка во влажной серединке.
  • Обязательно остудите растопленный шоколад. Иначе он свернется в тесте.


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