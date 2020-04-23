Идеальный брауни - Рецепт от фуд-блогера Фариды Нури

"Брауни - это супер-шоколадные пирожные, имеющие плотную влажную текстуру и тонкую хрустящую корочку. Не путайте с кофейным бисквитом", - пишет фуд-блогер Фарида Нури и делится своим рецептом, который сможет повторить каждый.
Ингредиенты:
- шоколад тёмный 180 г
- масло сливочное 180 г
- яйца 3 шт.
- мука 75 г
- сахар 200 г
- соль 1/4 ч. ложки
Способ приготовления:
1) Масло и шоколад растопить на водяной бане.
2) Остудить полученную шоколадную массу.
3) Яйца, сахар и соль взбить венчиком. Не взбивайте слишком сильно, это не бисквит. Достаточно довести до однородной массы.
4) Добавить к яичной массе остывшую шоколадно-масляную смесь, перемешать.
5) Просеиваем сюда же муку и снова перемешиваем до однородного состояния.
6) Форму для выпечки застилаем пергаментом и выливаем в неё наше тесто. У меня форма 22х30см. Слой теста не должен быть очень большим, оптимальная высота теста в форме должна быть около 2-3 см.
7) Ставим форму в разогретую до 175°С духовку на 30-35 минут.
Примечания:
- У меня брауни получается довольно сладким. Если вы не фанат приторных десертов, сократите количество сахара до 120-150 граммов.
- Брауни лично я люблю есть остывшим. Пару часов в холодильнике и этот десерт заиграет другими красками.
- Ни в коем случае не добавляйте разрыхлитель или соду.
- Не передержите его в духовке. Вся фишка во влажной серединке.
- Обязательно остудите растопленный шоколад. Иначе он свернется в тесте.