Не только имбирь - 10 продуктов для поддержания иммунитета

В свете последних событий, кажется, каждый из нас знает про иммунитет так много, будто изучал его несколько лет. Самым простым способом для укрепления иммунной системы является коррекция питания - в продуктах содержатся необходимые для поддержания защитных свойств организма витамины и микроэлементы. Рассказываем, в каких продуктах что искать.
Для поддержания иммунитета нужно позаботиться о коррекции имеющихся дефицитных состояниях и достаточном употреблении витаминов. Мы говорим не только о витамине С, но и о других группах: D, B, A и E. Они положительно влияют на иммунную систему, укрепляют ее, помогают организму бороться с нежеланными "гостями". Где их следует искать? В каких продуктах?
- Мясо и масло криля - продукт с высоким содержанием белка и полиненасыщенных омега-3 жирных кислот. Белок является структурным материалом для образования защитных антител, а значит, в опасный период его количество в рационе должно быть большим. А омега-3, в свою очередь, оказывает противовоспалительное действие. Мясо криля считается ценным и полезным экологически чистым продуктом питания: оно не накапливает токсины, а также содержит большое количество витаминов и полезных натуральных соединений. В составе мяса криля обнаружено и большое количество витаминов группы А, В и D.
- Болгарский перец. Польза от употребления этого овоща для повышения иммунитета объясняется его богатым составом. Он считается рекордсменом среди овощей по содержанию витамина С. Так, употребление среднего размера плода на 150% обеспечивает суточную потребность в этом витамине. Кроме того, антиоксидантными свойствами обладают входящие в состав перца капсантин, виолаксантин, лютеин, кверцетин и лютеолин. Этот овощ хорошо подходит в качестве гарнира к мясным продуктам для улучшения усвоения железа из них.
- Тыква. Преимуществом этого овоща является сочетание высокого содержания витаминов и минералов и низкой калорийности. Тыква содержит большое количество бета-каротина, являющегося источником витамина А, который необходим для улучшения состояния слизистых органов дыхания и придаточных пазух носа. Как и болгарский перец, тыква богата антиоксидантами, помогающими защитить клетки организма от повреждения свободными радикалами, а запас витаминов С, Е, железа и фолатов способствует укреплению иммунитета. Большое количество клетчатки в тыкве способствует очищению кишечника и возникновению чувства насыщения. Кроме мякоти в пищу можно употреблять семена тыквы, богатые цинком.
- Грибы шиитаке содержат бета-глюканы, которые активируют систему макрофагов для борьбы с инфекцией.
- Гранат содержит три основных полифенола: танин, кверцетин, антоцианы, которые системно сдерживают концентрацию свободных радикалов в организме и защищают мембрану клеток от повреждения.
- Ферментированные продукты и напитки: квашеная капуста, моченые яблоки, чайный гриб. Эти продукты получают в результате процессов брожения с участием бактерий, грибов, плесени, а они необходимы для улучшения кишечного транзита, поддержания местного иммунитета кишечника и нормализации пищеварения.
- Продукты, богатые витамином D: печень трески, морская рыба, рыбий жир. Витамин D играет важную роль в регуляции системы иммунитета: стимулирует фагоцитарную активность, усиливает выработку антимикробных белков.
- Продукты, богатые триптофаном (красная и черная икра, мясо кролика, индейки, телятина, твердые сыры, миндаль, кешью, горький шоколад), уменьшают стрессовую нагрузку на организм. Стресс разрушительно действует на систему иммунитета, а следовательно, снижает защитные силы.
- Сельдерей. Содержание в составе инулина, пектинов, эфирных масел ускоряет моторику кишечника, способствует мягкому детоксу, уменьшает газообразование и улучшает состояние микробиоты кишечника.
Cosmo.ru