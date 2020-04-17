Не только имбирь - 10 продуктов для поддержания иммунитета

В свете последних событий, кажется, каждый из нас знает про иммунитет так много, будто изучал его несколько лет. Самым простым способом для укрепления иммунной системы является коррекция питания - в продуктах содержатся необходимые для поддержания защитных свойств организма витамины и микроэлементы. Рассказываем, в каких продуктах что искать.

Для поддержания иммунитета нужно позаботиться о коррекции имеющихся дефицитных состояниях и достаточном употреблении витаминов. Мы говорим не только о витамине С, но и о других группах: D, B, A и E. Они положительно влияют на иммунную систему, укрепляют ее, помогают организму бороться с нежеланными "гостями". Где их следует искать? В каких продуктах?

Мясо и масло криля - продукт с высоким содержанием белка и полиненасыщенных омега-3 жирных кислот. Белок является структурным материалом для образования защитных антител, а значит, в опасный период его количество в рационе должно быть большим. А омега-3, в свою очередь, оказывает противовоспалительное действие. Мясо криля считается ценным и полезным экологически чистым продуктом питания: оно не накапливает токсины, а также содержит большое количество витаминов и полезных натуральных соединений. В составе мяса криля обнаружено и большое количество витаминов группы А, В и D.

- продукт с высоким содержанием белка и полиненасыщенных омега-3 жирных кислот. Белок является структурным материалом для образования защитных антител, а значит, в опасный период его количество в рационе должно быть большим. А омега-3, в свою очередь, оказывает противовоспалительное действие. Мясо криля считается ценным и полезным экологически чистым продуктом питания: оно не накапливает токсины, а также содержит большое количество витаминов и полезных натуральных соединений. В составе мяса криля обнаружено и большое количество витаминов группы А, В и D. Болгарский перец. Польза от употребления этого овоща для повышения иммунитета объясняется его богатым составом. Он считается рекордсменом среди овощей по содержанию витамина С. Так, употребление среднего размера плода на 150% обеспечивает суточную потребность в этом витамине. Кроме того, антиоксидантными свойствами обладают входящие в состав перца капсантин, виолаксантин, лютеин, кверцетин и лютеолин. Этот овощ хорошо подходит в качестве гарнира к мясным продуктам для улучшения усвоения железа из них.

Польза от употребления этого овоща для повышения иммунитета объясняется его богатым составом. Он считается рекордсменом среди овощей по содержанию витамина С. Так, употребление среднего размера плода на 150% обеспечивает суточную потребность в этом витамине. Кроме того, антиоксидантными свойствами обладают входящие в состав перца капсантин, виолаксантин, лютеин, кверцетин и лютеолин. Этот овощ хорошо подходит в качестве гарнира к мясным продуктам для улучшения усвоения железа из них. Тыква . Преимуществом этого овоща является сочетание высокого содержания витаминов и минералов и низкой калорийности. Тыква содержит большое количество бета-каротина, являющегося источником витамина А, который необходим для улучшения состояния слизистых органов дыхания и придаточных пазух носа. Как и болгарский перец, тыква богата антиоксидантами, помогающими защитить клетки организма от повреждения свободными радикалами, а запас витаминов С, Е, железа и фолатов способствует укреплению иммунитета. Большое количество клетчатки в тыкве способствует очищению кишечника и возникновению чувства насыщения. Кроме мякоти в пищу можно употреблять семена тыквы, богатые цинком.

. Преимуществом этого овоща является сочетание высокого содержания витаминов и минералов и низкой калорийности. Тыква содержит большое количество бета-каротина, являющегося источником витамина А, который необходим для улучшения состояния слизистых органов дыхания и придаточных пазух носа. Как и болгарский перец, тыква богата антиоксидантами, помогающими защитить клетки организма от повреждения свободными радикалами, а запас витаминов С, Е, железа и фолатов способствует укреплению иммунитета. Большое количество клетчатки в тыкве способствует очищению кишечника и возникновению чувства насыщения. Кроме мякоти в пищу можно употреблять семена тыквы, богатые цинком. Грибы шиитаке содержат бета-глюканы, которые активируют систему макрофагов для борьбы с инфекцией.

содержат бета-глюканы, которые активируют систему макрофагов для борьбы с инфекцией. Гранат содержит три основных полифенола: танин, кверцетин, антоцианы, которые системно сдерживают концентрацию свободных радикалов в организме и защищают мембрану клеток от повреждения.

содержит три основных полифенола: танин, кверцетин, антоцианы, которые системно сдерживают концентрацию свободных радикалов в организме и защищают мембрану клеток от повреждения. Ферментированные продукты и напитки: квашеная капуста, моченые яблоки, чайный гриб. Эти продукты получают в результате процессов брожения с участием бактерий, грибов, плесени, а они необходимы для улучшения кишечного транзита, поддержания местного иммунитета кишечника и нормализации пищеварения.

квашеная капуста, моченые яблоки, чайный гриб. Эти продукты получают в результате процессов брожения с участием бактерий, грибов, плесени, а они необходимы для улучшения кишечного транзита, поддержания местного иммунитета кишечника и нормализации пищеварения. Продукты, богатые витамином D: печень трески, морская рыба, рыбий жир. Витамин D играет важную роль в регуляции системы иммунитета: стимулирует фагоцитарную активность, усиливает выработку антимикробных белков.

Витамин D играет важную роль в регуляции системы иммунитета: стимулирует фагоцитарную активность, усиливает выработку антимикробных белков. Продукты, богатые триптофаном (красная и черная икра, мясо кролика, индейки, телятина, твердые сыры, миндаль, кешью, горький шоколад) , уменьшают стрессовую нагрузку на организм. Стресс разрушительно действует на систему иммунитета, а следовательно, снижает защитные силы.

, уменьшают стрессовую нагрузку на организм. Стресс разрушительно действует на систему иммунитета, а следовательно, снижает защитные силы. Сельдерей. Содержание в составе инулина, пектинов, эфирных масел ускоряет моторику кишечника, способствует мягкому детоксу, уменьшает газообразование и улучшает состояние микробиоты кишечника.

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