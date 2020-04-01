Как понять, что вы действительно голодны, и перестать есть от скуки?

Самоизоляция - самое правильное решение в это непростое время, но и у нее есть масса подводных камней. Заставить себя работать из может быть трудно из-за потери концентрации и мотивации, соблазнов отвлечься на что-то просто море. Один из таких соблазнов - перекусить. Постоянно находясь дома сложно контролировать свое чувство голода, потому что кухня в паре метров, а содержимое холодильника кажется привлекательнее, чем когда-либо. Мы собрали полезные советы, которые помогут понять: голодны ли вы на самом деле, или просто хочется что-то пожевать от скуки. Ведь карантин рано или поздно закончится, и все хотят вновь предстать перед миром после долгого перерыва в отличной форме.

Пейте много воды

На самом деле, выпить стакан воды - отличное решение в любой ситуации. Центры голода и жажды сосредоточены в одном участке коры головного мозга, и мы часто путаем эти сигналы. Если вы поели буквально час назад и вам кажется, что опять появилось чувство голода, выпейте стакан воды. Будьте уверены, что чувство голода тут же пропадет. Можно добавить в нее лимон или имбирь, чтобы придать напитку вкус и получить дополнительный заряд витамина С.

Выбирайте сытные продукты

Все продукты имеют разную энергетическую ценность и по-разному насыщают организм. Сделайте выбор в пользу продуктов, насыщенных клетчаткой, белками и полезными жирами, и ограничивайте употребление быстрых углеводов. Последние, несмотря на довольно высокую калорийность, быстро усваиваются и не насыщают организм. Ешьте много овощей, цельнозерновых продуктов, жирную рыбу и бобовые.

Планируйте свой день

Даже если вы проводите весь день дома, это не повод расслабляться. Тщательно планируйте свое времяпрепровождение, отведите время на работу, чтение книг, просмотр фильмов и сериалов и приемы пищи. Если вы все время будете чем-то заняты, времени на бесконечные перекусы просто не останется.

Старайтесь готовить сами

Откажитесь от полуфабрикатов, готовой еды и пакетированных снеков. Если при обычном ритме жизни времени на занятия кулинарией не хватает, то сейчас его стало явно больше. Изучайте интересные полезные рецепты, готовьте разнообразные питательные блюда. Во‑первых, это тоже займет некоторое время, а во-вторых, это уменьшит соблазн моментально съесть все приготовленное.

Вazaar.ru

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