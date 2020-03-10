6 худших блюд для ужина - ФОТО

Готовые замороженные ужины из супермаркета

Не спорим - полуфабрикаты могут спасти в те дни, когда категорически нет времени готовить. Однако стоит помнить, что в большинстве замороженных ужинов очень много натрия и могут содержаться консерванты, такие как бензоат натрия или бутилированный гидрокситолуол, отмечает эксперт по питанию Маригрейс Тейлор. Мы уже не говорим о прочих сомнительных добавках, присутствующих в составе многих полуфабрикатов, которые точно нельзя назвать полезными. Хорошей альтернативой замороженному ужину из супермаркета может стать заказ на дом любимых блюд из проверенного ресторана.

Бургеры (пицца и картошка фри)

Преданным поклонникам бургеров и картошки фри советуем есть эти блюда днем (и не в фастфуд-кафе, а в ресторанах, где эти блюда готовят из качественных продуктов), а вот ужинать фастфудом - совсем плохая идея. Пицца и бургеры - пища калорийная и вредная для фигуры, поэтому едва ли стоит забивать ею желудок на ночь. Особенный вред организму наносят всевозможные соусы - в них обычно много калорий, сахара и красителей.

Паста из мягких сортов пшеницы с большим количеством соуса

Вы поклонница итальянской кухни и считаете пасту отличной идеей для ужина? Тогда во время ее приготовления учтите несколько нюансов. Во-первых, чтобы паста не навредила фигуре, выбирайте ту, которая сделана из твердых сортов пшеницы, - изделия из мягких сортов пшеницы могут в числе прочего содержать красители и рафинированные углеводы. Во-вторых, обращайте внимание на соусы. Вечером не стоит есть пасту с большим количеством соуса - большинство соусов с прилавков содержат внушительную порцию сахара, подчеркивает Маригрейс Тейлор, поэтому лучше приготовить любимый топпинг для пасты дома.

Острые блюда

Острая еда, несомненно, полезна (о ее пользе мы подробно писали здесь) - в частности, она улучшает обмен веществ и помогает предотвратить сердечно-сосудистые заболевания. Однако, чтобы получить максимальную пользу от огненной сальсы или карри, лучше есть эти блюда днем. Если съедите острое прямо перед тем, как лечь в кровать, рискуете ухудшить сон - по словам Маригрейс Тейлор, острые продукты могут повысить температуру тела и доставить желудку дискомфорт, особенно если вы не контролируете количество острого.

Большая порция роллов

Возможно, вы удивитесь, но роллы и суши - пища довольно калорийная. Поэтому вечером налегать на эти блюда японской кухни не стоит. Вы можете съесть маленькую порцию роллов, а если останетесь голодны, заказать, например, овощной салат или мисо-суп. Обращайте также внимание на состав роллов. Лучше выбирать роллы с богатым клетчаткой бурым рисом (он намного полезнее белого) и избегать роллов с майонезом (да, такие тоже встречаются).

Чипсы, начос и другие снэки

Едва ли стоит напоминать о том, что чипсы и различные снэки числятся в списке наиболее вредных для организма продуктов. В них много сахара, соли, могут присутствовать усилители вкуса и красители, а также быстрые углеводы. Отказаться вечером стоит также и от начос, особенно если любите есть их с сырным соусом или соусом барбекю (в этих соусах больше сахара, чем вы думаете!).

Glamour.ru

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