Cпринг-роллы - Простой рецепт от фуд-блогера Фариды Нури - ФОТО

"Сегодня я, наконец-то, почувствовала приход весны. Вдохновившись этим, решила приготовить вариацию на спринг-роллы", - пишет фуд-блогер Фарида Нури на своей странице в Инстаграм и делится простым рецептом, который может повторить каждый.

Ингредиенты:

Лук репчатый - 2шт

Капуста белокочанная - 1 кг

Фасоль консервированная - 1 банка

Кукуруза - 1 банка

Шампиньоны - 0,5 кг

Готовое тесто - 1 пачка (20 шт)

Яйцо - 1шт

Растительное масло

Специи по вкусу.

Способ приготовления:

1) Нарежьте полукольцами лук и обжарьте в небольшом количестве масла, добавив капусту. Следом добавьте нарезанные грибы. Доведите все до полной готовности. Соедините с кукурузой и фасолью. Оставьте начинку остывать.

2) Возьмите готовое тесто. На основание листа теста выложите столовую ложку начинки, а кончик смажьте яйцом. Сверните роллы, загибая края. Налейте в сотейник масло и очень хорошо разогрейте его. Обжарьте спринг-роллы по 10 секунд с каждой стороны.

СОВЕТЫ:

1) В начинку можете добавить любые любимые ингредиенты: курицу, зелень, сыр, любые овощи и бобы.

2) Готовые роллы обязательно обмакните в бумажное полотенце.

3) Если боитесь калорий, то можно запросто запечь спринг-роллы в духовке. Выложите их на противен, смажьте желтком и запекайте до золотистой корочки.

4) Роллы лучше есть сразу, горячими и хрустящими. Это не то блюдо, которое можно разогревать или есть холодным.

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