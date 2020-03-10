10 марта 2020

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Cпринг-роллы - Простой рецепт от фуд-блогера Фариды Нури <span class="color_red">- ФОТО</span>

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Cпринг-роллы - Простой рецепт от фуд-блогера Фариды Нури - ФОТО
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10 марта 2020 13:00

Cпринг-роллы - Простой рецепт от фуд-блогера Фариды Нури - ФОТО

"Сегодня я, наконец-то, почувствовала приход весны. Вдохновившись этим, решила приготовить вариацию на спринг-роллы", - пишет фуд-блогер Фарида Нури на своей странице в Инстаграм и делится простым рецептом, который может повторить каждый.  

Ингредиенты:

  • Лук репчатый - 2шт
  • Капуста белокочанная - 1 кг
  • Фасоль консервированная - 1 банка
  • Кукуруза - 1 банка
  • Шампиньоны - 0,5 кг
  • Готовое тесто - 1 пачка (20 шт)
  • Яйцо - 1шт
  • Растительное масло
  • Специи по вкусу.

Способ приготовления:

1) Нарежьте полукольцами лук и обжарьте в небольшом количестве масла, добавив капусту. Следом добавьте нарезанные грибы. Доведите все до полной готовности. Соедините с кукурузой и фасолью. Оставьте начинку остывать.

2) Возьмите готовое тесто. На основание листа теста выложите столовую ложку начинки, а кончик смажьте яйцом. Сверните роллы, загибая края. Налейте в сотейник масло и очень хорошо разогрейте его. Обжарьте спринг-роллы по 10 секунд с каждой стороны.

СОВЕТЫ:

1) В начинку можете добавить любые любимые ингредиенты: курицу, зелень, сыр, любые овощи и бобы.

2)  Готовые роллы обязательно обмакните в бумажное полотенце.

3) Если боитесь калорий, то можно запросто запечь спринг-роллы в духовке. Выложите их на противен, смажьте желтком и запекайте до золотистой корочки.

4) Роллы лучше есть сразу, горячими и хрустящими. Это не то блюдо, которое можно разогревать или есть холодным.

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