Cпринг-роллы - Простой рецепт от фуд-блогера Фариды Нури - ФОТО

"Сегодня я, наконец-то, почувствовала приход весны. Вдохновившись этим, решила приготовить вариацию на спринг-роллы", - пишет фуд-блогер Фарида Нури на своей странице в Инстаграм и делится простым рецептом, который может повторить каждый.
Ингредиенты:
- Лук репчатый - 2шт
- Капуста белокочанная - 1 кг
- Фасоль консервированная - 1 банка
- Кукуруза - 1 банка
- Шампиньоны - 0,5 кг
- Готовое тесто - 1 пачка (20 шт)
- Яйцо - 1шт
- Растительное масло
- Специи по вкусу.
Способ приготовления:
1) Нарежьте полукольцами лук и обжарьте в небольшом количестве масла, добавив капусту. Следом добавьте нарезанные грибы. Доведите все до полной готовности. Соедините с кукурузой и фасолью. Оставьте начинку остывать.
2) Возьмите готовое тесто. На основание листа теста выложите столовую ложку начинки, а кончик смажьте яйцом. Сверните роллы, загибая края. Налейте в сотейник масло и очень хорошо разогрейте его. Обжарьте спринг-роллы по 10 секунд с каждой стороны.
СОВЕТЫ:
1) В начинку можете добавить любые любимые ингредиенты: курицу, зелень, сыр, любые овощи и бобы.
2) Готовые роллы обязательно обмакните в бумажное полотенце.
3) Если боитесь калорий, то можно запросто запечь спринг-роллы в духовке. Выложите их на противен, смажьте желтком и запекайте до золотистой корочки.
4) Роллы лучше есть сразу, горячими и хрустящими. Это не то блюдо, которое можно разогревать или есть холодным.
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