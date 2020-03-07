5 продуктов, которые улучшают работоспособность

Все мы периодически сталкиваемся с такой проблемой, когда к середине рабочего дня работоспособность снижается, концентрации и след простыл, а вот сонливость на месте и мешает сосредоточиться. Мозгу, как и всем органам нашего тела, необходимо питание определенными веществами, которые повысят эффективность его работы. Ниже вы найдете список из 5 продуктов, которые стимулируют работу мозга и повышают работоспособность.

Жирная рыба

В вопросе работы мозга жирная рыба - настоящий рекордсмен. Форель, лосось и сардины богаты омега-3 жирными кислотами, которые используются для образования нейронных связей в мозге. Это способствует улучшению концентрации, повышению работоспособности, а также снижает риск возникновения болезни Альцгеймера в перспективе.

Кофе

Хорошая новость для тех, кто не представляет своего утра без чашки черного кофе. Два основных компонента напитка (речь идет о натуральном кофе без молока и добавок) - кофеин и антиоксиданты. Кофеин помогает взбодриться, блокирует аденозин (вещество, отвечающее за сонливость) и повышает работоспособность. Кроме того, кофеин стимулирует выработку гормона счастья - серотонина. Главное - знать меру: в больших количествах кофе пагубно сказывается на здоровье нервной системы и сердца.

Ягоды

Черника и голубика - кладезь антиоксидантов и витаминов. Эти ягоды содержат вещества, стимулирующие работу мозга, повышая его производительность. Кроме того, антиоксиданты замедляют воспалительные процессы и процессы старения, стимулируют нервную деятельность. Сделайте горсть голубики частью своего перекуса - и вы незамедлительно почувствуете прилив сил и работоспособности.

Орехи

У орехов множество полезных свойств, и в вопросе работы мозга они тоже не на последнем месте. Исследования показали, что орехи не только повышают работоспособность, но и являются средством профилактики нейродегенеративных заболеваний и когнитивной дисфункции. Жирные кислоты и витамины в орехах улучшают память и концентрацию, позволяя без труда сосредотачиваться на работе.

Апельсины

В апельсине среднего размера содержится ваша дневная норма витамина С (если вы не будете снимать с него белые пленочки). Витамин С, в свою очередь, необходим для нормальной работы мозга. Он повышает умственную активность, борется с сонливостью и снижением концентрации, а еще защищает от свободных радикалов, которые могут повредить клетки мозга.

Вazaar.ru

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