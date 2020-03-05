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5 марта 2020 15:00

5 самых полезных сочетаний продуктов

Фото: GETTY IMAGES

Все знают о том, как важны те или иные вещества для здоровья нашего организма. А вот о том, что не все они легко усваиваются, знают немногие. Пользу зачастую приносят не отдельные витамины и микроэлементы, а их сочетания. Как составить идеальный перекус, чтобы зарядить организм энергией, и с чем сочетать рыбу, чтобы омега-3 точно усвоились, рассказываем ниже.

Хумус и морковь

Медленные углеводы + белок
Хумус в сочетании с овощами не только вкусная, но и полезная закуска. Витамин А, которым богата морковь, - жирорастворимый, то есть усваивается организмом только в сочетании с жирами, которые есть в хумусе. Кроме того, паста из нута богата растительным белком и важными микроэлементами. Такой прием пищи обеспечит организм всем необходимым и подарит чувство сытости надолго.

Шпинат и клубника

Витамин С + железо
Железо - необходимый человеку элемент, от которого напрямую зависит обеспечение кислородом тканей и органов, и именно он чаще всего бывает в дефиците. Низкое содержание железа может привести к анемии, которая вызывает усталость, мышечную слабость и выпадение волос, поэтому важно получать как можно больше минерала из пищи. Шпинат необычайно богат железом, а витамин С, в больших количествах содержащийся в клубнике, помогает ему лучше усвоиться. Кроме того, продукты прекрасно сочетаются друг с другом по вкусу.

Зелень и оливковое масло

Витамин К + полезные жиры
О важности витамина К для здоровья костей и сердечно-сосудистой системы мы уже говорили. Самым высоким содержанием этого витамина могут похвастаться кейл, капуста, листовая зелень и брокколи. Однако, как и витамин А, витамин К не усвоится без жиров, а значит, польза для организма от вареной брокколи или зеленого салата будет минимальная. Сочетайте продукты, богатые витамином К, с полезными жирами: оливковым маслом или авокадо. Помимо здоровых сосудов, вы увидите заметное улучшение состояния кожи и волос.

Йогурт и бананы

Калий + белок
Банан и йогурт - лучшая пара, чтобы восстановить мышцы после тренировки. Даже если вы не часто занимаетесь спортом, это сочетание продуктов не станет лишним в вашем рационе. Высокое содержание белка в йогурте, особенно в греческом (выбирайте без сахара и добавок), в тандеме с калием, которым богат банан, заряжает организм энергией, стимулирует выработку аминокислот и помогает восстановить силы как после тренировки, так и после тяжелого рабочего дня. Кроме того, это очень вкусно.

Вино и рыба

Полифенолы + омега-3
Любители запивать стейк из лосося бокалом белого вина торжествуют. Да, этот чудо-напиток действительно может принести пользу организму, в умеренных количествах, разумеется. Дело в том, что полифенолы, образующиеся в вине в процессе брожения, способствуют лучшему усвоению омега-3 жирных кислот в организме и защищают клетки от преждевременного старения. А еще такое сочетание продуктов способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Кажется, мы знаем, что вы закажете сегодня на ужин.

Вazaar.ru


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