Готовимся к Новрузу - Пошаговый рецепт шекербуры - ФОТО

Совсем скоро Новруз байрамы и многие хозяйки уже начали готовить традиционные сладости этого праздника: пахлаву, гогал и шекербуру.
Lady.Day.Az представляет рецепт сладости, символизирующей полумесяц.
Ингредиенты:
- 2 яичных желтка
- 250 г масла
- 200 г сметаны
- 1 стакан теплого молока
- ½ ч.л. соды или разрыхлителя
- Мука сколько понадобится (приблизительно 1 кг)
Начинка:
- 0.5 кг орехов (любые)
- 300 г сахарного песка
- 5-6 зерен кардамона
1. Жарим орехи и чистим от кожуры. Далее измельчаем, добавляем сахар, кардамон и перемешиваем.
Способ приготовления:
1. Растворяем в теплом молоке сухие дрожжи. Как только дрожжи растворятся, добавляем теплое растопленное масло, сметану, яичные желтки и перемешиваем.
2. Добавляем муку и замешиваем мягкое, не липкое тесто. Тесто накрываем и ставим в теплое место на полчаса.
3. Тесто разделываем на маленькие шарики и раскатываем скалкой диаметром в 10 см. Наполняем начинкой и аккуратно закрываем края, придавая форму косы. С помощью специального пинцета "наггаш" наносим узоры.
4. Шекербуру выкладываем на пергаментную бумагу и печем при 180 градусах 10-15 минут.
5. Готовые шекербура остужаем и храним в закрытой емкости, чтобы не проветривались.
Ф.Мамедова
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