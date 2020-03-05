5 марта 2020

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5 марта 2020 12:00

Готовимся к Новрузу - Пошаговый рецепт шекербуры - ФОТО

Совсем скоро Новруз байрамы и многие хозяйки уже начали готовить традиционные сладости этого праздника: пахлаву, гогал и шекербуру.

Lady.Day.Az представляет рецепт сладости, символизирующей полумесяц. 

Ингредиенты:

  • 2 яичных желтка
  • 250 г масла
  • 200 г сметаны
  • 1 стакан теплого молока
  • ½ ч.л. соды или разрыхлителя
  • Мука сколько понадобится (приблизительно 1 кг)

Начинка:

  • 0.5 кг орехов (любые)
  • 300 г сахарного песка
  • 5-6 зерен кардамона

1. Жарим орехи и чистим от кожуры. Далее измельчаем, добавляем сахар, кардамон и перемешиваем.

Способ приготовления:

1. Растворяем в теплом молоке сухие дрожжи. Как только дрожжи растворятся, добавляем теплое растопленное масло, сметану, яичные желтки и перемешиваем.

2. Добавляем муку и замешиваем мягкое, не липкое тесто. Тесто накрываем и ставим в теплое место на полчаса.

3. Тесто разделываем на маленькие шарики и раскатываем скалкой диаметром в 10 см. Наполняем начинкой и аккуратно закрываем края, придавая форму косы. С помощью специального пинцета "наггаш" наносим узоры.

4. Шекербуру выкладываем на пергаментную бумагу и печем при 180 градусах 10-15 минут.

5. Готовые шекербура остужаем и храним в закрытой емкости, чтобы не проветривались.

Ф.Мамедова

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