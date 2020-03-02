Фалафель - Рецепт от фуд-блогера Фариды Нури - ФОТО

"Споры о том, какой народ изобрел фалафель идут до сих пор. Но я спорить не люблю, считаю это бесполезным. Я просто люблю вкусно есть", - пишет фуд-блогер Фарида Нури и делится рецептом фалафеля, который очень легко повторить.
Ингредиенты (на большую порцию):
- Нут - 3 стакана
- Пучок петрушки
- Пучок кинзы
- 3 средней луковицы
- Куркума
- Зира
- Сушеная петрушка
- Соль
- Перец
- Паприка
- Чеснок
- Кунжут - 3 ст. ложки
- Масло
Способ приготовления:
1) Нут замочить на ночь в большом количестве воды. Утром слить воду и выложить нут на полотенце. Подсушить немного.
2) Прокрутить нут, лук, чеснок, зелень через мясорубку.
3) Добавить все специи (примерно по 1 ч.л.). Добавить кунжут, все очень хорошо перемешать и оставить фарш "отдохнуть" на часик в холодильнике.
4) Из полученного фарша формируем плотные шарики размером с грецкий орех.
5) Достаем сотейник, наливаем много масла и очень хорошо прогреваем его. Жарим шарики на большом огне (эффект фритюра) до золотистого цвета. После , вылавливаем из масла и выкладываем на салфетку.
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