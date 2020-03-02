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2 марта 2020 12:00

Фалафель - Рецепт от фуд-блогера Фариды Нури - ФОТО

"Споры о том, какой народ изобрел фалафель идут до сих пор. Но я спорить не люблю, считаю это бесполезным. Я просто люблю вкусно есть", - пишет фуд-блогер Фарида Нури и делится рецептом фалафеля,  который очень легко повторить. 

Ингредиенты (на большую порцию):

  • Нут - 3 стакана 
  • Пучок петрушки
  • Пучок кинзы
  • 3 средней луковицы
  • Куркума
  • Зира
  • Сушеная петрушка
  • Соль
  • Перец
  • Паприка
  • Чеснок
  • Кунжут - 3 ст. ложки
  • Масло

Способ приготовления:

1) Нут замочить на ночь в большом количестве воды. Утром слить воду и выложить нут на полотенце. Подсушить немного. 

2) Прокрутить нут, лук, чеснок, зелень через мясорубку.

3) Добавить все специи (примерно по 1 ч.л.). Добавить кунжут,  все очень хорошо перемешать и оставить фарш "отдохнуть" на часик в холодильнике.

4) Из полученного фарша формируем плотные шарики размером с грецкий орех.

5) Достаем сотейник, наливаем много масла и очень хорошо прогреваем его. Жарим шарики на большом огне (эффект фритюра) до золотистого цвета. После , вылавливаем из масла и выкладываем на салфетку.

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