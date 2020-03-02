Что происходит с телом, если добавить в еду имбирь? - ФОТО

Травы и специи, в том числе имбирь, используются веками как в кулинарных, так и в лечебных целях.

Как сообщает Lady.Day.Az, одна из самых вкусных и самобытных специй на планете, корень имбиря давно преподносится как панацея от множества проблем со здоровьем. В настоящее время существует достаточно доказательств того, что имбирь обладает антиоксидантными, противовоспалительными, противоопухолевыми и понижающими уровень глюкозы и холестерина действиями, а также свойствами, которые влияют на наше настроение и даже сексуальную активность.

В одной чашке измельченного свежего корня имбиря вы найдете всего около 80 калорий, менее 18 граммов углеводов и около 2 граммов клетчатки и белка. В нем невероятно мало калорий, но при этом он содержит витамины, железо, калий, магний и цинк.

Имбирь - универсальный солдат, его "форма приема" может быть совершенно разной: свежий, сушеный, в порошке, в масле или как концентрат сока.

Рассказываем, что происходит с телом, когда вы едите имбирь:

Имбирь может препятствовать накоплению жира и снижать массу тела. Причем для этого употреблять его с пищей лучше утром. Результаты исследований, опубликованных в медицинском Journal of AOAC international в 2019 году, показывают, что именно в первой половине дня имбирь повышает скорость окисления жиров в организме на 13,5% через 120 мин после приема. Кроме этого специя снижает чувство голода (например, если добавить его в напиток и пить сразу после еды), что играет большую роль в управлении весом.

Кроме того, потребление имбиря (2 г/сут имбирного порошка) в течение 12 недель у женщин с ожирением показало значительное снижение индекса массы тела и общих показателей аппетита.

Имбирь влияет на организм как дименгидринат - вещество, оказывающее профилактическое действие в лечении симптомов вестибулярных и лабиринтных нарушений (головокружение, рвота).

Когда вы почувствуете, что простудились и заболеваете, медленно выпейте чашку домашнего имбирного чая (замочив несколько ломтиков имбиря в кружке с горячей водой на 5-10 минут). Благодаря джинджеролу - активному соединению - корень помогает бороться с заболеванием. Исследование одной датской лаборатории, опубликованное в журнале Ethnopharmacology, выявило, что имбирь может быть невероятно эффективным против респираторного синцитиального вируса - общей причины возникновения всех дыхательных инфекций. При этом важно: сушеный имбирь гораздо менее эффективен, чем свежий имбирь. Поэтому, прежде чем слепо покупать корень, убедитесь, что вы выбираете кусок с гладкой, безупречной кожей. Чем толще у него кора, тем менее свежим он, вероятно, является.

Иранский научный доклад, опубликованный в Журнале альтернативной и комплементарной медицины, содержит информацию, что имбирь так же эффективен, как и ибупрофен, при болезненных менструациях. Участники исследования принимали 250-млг капсулы порошка имбиря четыре раза в день в течение трех дней, как только у них начинались месячные. И это значительно облегчало их состояние. Помимо капсул, можно попробовать вымачивать 2 столовые ложки свежего корня в горячей воде и добавить меда с лимоном.

Научный эксперимент Университета Джорджии доказал, что имбирь уменьшает вызванную тренировками нестерпимую боль в мышцах. К слову, для этого пить имбирный сок совсем не обязательно. Просто натрите на терке четыре столовые ложки свежего имбиря, оберните марлей или любой хлопковой тканью и опустите в горячую ванну - таким образом вы усилите циркуляцию крови и расслабите утомленные мышцы.

Н. Гасымова

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