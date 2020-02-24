Печенье с шоколадной крошкой - Рецепт от фуд-блогера Фариды Нури - ФОТО

"С самого детства видела, как герои любимых фильмов, взяв стакан прохладного молока и заветное печенье с шоколадной крошкой, усаживаются у телевизора. Я мечтала о таком же ритуале и много раз готовила печенье с шоколадом. Но идеальный рецепт нашла сравнительно недавно", - пишет автор фуд-блога @whattoeat.az Фарида Нури и делится заветным рецептом.

Ингредиенты:

Масло - 180 гр

Мука - 250 гр

Соль - 1.5 ч. л

Сода - 1 ч. л

Вода - 2 ст. л

Сахар - 240 гр

Растворимый кофе - 2 ч. л

Яйца - 1 целое и 1 желток

Шоколадные капли - 80 гр

Ванилин по желанию

Способ приготовления:

1) Масло немного растопить. Добавить соль, сахар, ваниль, яйца, растворимый кофе, 2 ложки воды. Начать взбивать миксером.

2) Когда масса станет однородной, добавьте муку и соду. В самом конце добавляется шоколадная крошка.

3) Поставьте тесто на час в холодильник.

4) Разогрейте духовку до 160 гр. Застелите противень пергаментной бумагой. Выложите тесто ложкой и выпекайте печенье 10-12 минут.

СОВЕТЫ:

1) Муку в любом случае лучше просеять.

2) Выкладывайте печенья на большом расстоянии, так как они сильно расплываются.

3) Первые секунды после духовки печенье бывает мягким, но пусть вас это не пугает. Оно очень быстро затвердеет.

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