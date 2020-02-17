5 специй для похудения и улучшения здоровья - ФОТО

Когда речь заходит о здоровье, проблеме лишнего веса и гормонах, мало кто уделяет должное внимание травам и специям, а зря. Зачастую добавление трав и специй в регулярный рацион может решить множество проблем и предотвратить неприятности со здоровьем в будущем.

Рассказываем, какие травы способствуют похудению:

ПАЖИТНИК

Борется с лишним весом

Диетологи установили, что многие травы и специи обладают жиросжигающими свойствами - зачастую добавление их в тот или иной рецепт способно уменьшить содержание вредных для организма элементов на несколько значимых единиц. Среди полезных трав для похудения самым популярным является пажитник, также называемый шамбалой. Из пажитника делают хельбу - традиционную настойку, широко используемую в кухне стран Ближнего Востока. Обладающая терпким вкусом специя усиливает иммунную систему, укрепляет нервы и балансирует вкусовые ощущения, посылая организму импульсы насыщения.

АНИС

Борется с чувством голода

Семена аниса - одни из древнейших специй, известных человечеству. Еще в Древнем Египте и Древней Греции анис использовался для борьбы с чувством голода у рабов, потому что специя известна своими уникальными питательными свойствами. Обладающий терпким запахом и своеобразным вкусом, анис также повышает секреторную функцию желудочно-кишечного тракта.

ОРЕГАНО

Снижает риск раковых заболеваний

Самая популярная трава итальянской кухни, как оказывается, обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами, а также является одним из сильнейших профилактических средств в борьбе с раковыми заболеваниями. Недавнее исследование американских ученых установило непосредственную связь между карвакролом (элементом, содержащимся в орегано) и препаратами, используемыми для лечения, в частности, рака простаты у мужчин.

КОРИЦА

Уравновешивает уровень инсулина в крови

Немного корицы, добавленной в яблочный пирог или утренний банановый коктейль, может положительно сказаться на общем уровне сахара в организме. Недавние исследования показали, что корица заставляет мышечные клетки и печень быстрее реагировать на количество инсулина в крови и тем самым способствовать похудению. Также регулярное употребление корицы снижает риски сердечно-сосудистых заболеваний.

КУРКУМА

Сжигает жировые клетки

Относительно недавно открытая учеными полезная функция куркумы (основного ингредиента в карри) - способность снижать плотность жировых тканей организма, препятствуя отложению жиров, и улучшать метаболизм, вместе с тем содействуя снижению веса. Помимо этого куркума богата энзимами, укрепляющими иммунитет и помогающими организму бороться с инфекциями.

Н. Гасымова

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