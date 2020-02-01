Чем перекусывают в разных странах мира? - ФОТО

Чем в разных странах перекусывают вместо сэндвича?

ЯПОНСКИЕ ОНИГИРИ

Одно из древнейших японских блюд успешно пережило века и по-прежнему пользуется популярностью в Стране восходящего солнца. Раньше рисовые шарики (или треугольники) крестьяне брали с собой в поле, чтобы перекусить во время работы, а сегодня так же поступают офисные служащие. Еще бы, в онигири есть все, что любят в Японии: рис, водоросли нори (в которые зачастую заворачивают рис) и различные морепродукты - их добавляют в блюдо в качестве начинки.

МАРОККАНСКАЯ ПАСТИЛЬЯ

В Марокко практически повсеместно продается порезанная на куски пастилья: слоеный пирог с весьма необычными ингредиентами. В качестве начинки используется голубиное мясо (для туристов его заменяют куриным), которое дополняют сваренным вкрутую яйцом, миндалем и петрушкой. А сверху все это посыпают сахарной пудрой: вот что значит нетривиальное решение.

РУМЫНСКИЕ КОВРИГИ

В Румынии обожают ковриги, которые продаются на каждом шагу. Любопытно, что ковриги здесь бывают с самыми разнообразными добавками - с абрикосом, творогом, яблоком, шоколадом, вишней и т.д.

СИНГАПУРСКИЕ ТОСТЫ КАЯ

В крупнейшем культурном и экономическом центре Азии можно найти блюда из любых кухонь мира, однако за всем этим разнообразием не стоит обходить вниманием тосты кая, ведь они стали настоящим символом Сингапура. Именно тостами кая любят перекусывать на работе люди самого разного достатка. Кстати, сделать это блюдо легко, если есть нужные ингредиенты, конечно: два тоста обжариваются с обеих сторон и соединяются слоем сладкого джема кая - из мякоти кокосовых орехов, листьев падана, сахара и яиц.

ИНДИЙСКАЯ САМОСА

В Индии, где простое население зачастую живет в бедности, всегда была потребность в простом и вкусном блюде, которое можно съесть прямо на ходу. Поэтому там изобрели самосу - пирожок треугольной формы из тончайшего теста, обжаренный на растительном масле. Внутрь, как правило, кладут различные нарезанные овощи, фрукты или творог: мясо в качестве начинки встречается реже.

МАКСИКАНСКОЕ ТАКО

Идеальным вариантом легкого обеда, по мнению мексиканцев, служит их любимое национальное блюдо тако, которое существовало здесь еще до прихода европейцев. Кукурузную или пшеничную тортилью с начинкой из мяса, овощей или тушеной мякоти кактуса можно найти в Мексике буквально на каждом шагу, что нагляднее всего говорит о популярности тако.

ЮЖНОКОРЕЙСКИЙ ХОППАН

Если вы любите булочки, то Южная Корея - идеальная страна для вас. Здесь обожают есть хоппан - небольшие булочки на пару, которые подаются столь горячими, что трудно удержаться от вскрика "хо-хо!". В качестве начинки служат самые разные ингредиенты, от пасты из красных бобов до сладких фруктовых джемов.

БРАЗИЛЬСКИЕ БОЛИНЬОС ДЕ БАКАЛЬЯУ

За экзотическим названием скрывается питательное и весьма нетривиальное блюдо: болиньос де бакальяу - это шарики, сделанные из вареного картофеля, чеснока, различных приправ и, главное, измельченной трески. Смешанные ингредиенты жарят во фритюре и подают с лаймом. Особенным успехом такой перекус пользуется на пляже - кстати, альтернативой болиньос де бакальяу служат сырные шарики, которые в Бразилии просто обожают.

Н. Гасымова

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