Много еды и немного философии - Готовим Шах-плов - ФОТО

"Существует столько видов плова, сколько городов в мусульманском мире", - гласит поговорка.

Чтобы подтвердить или опровергнуть это утверждение, кулинарные историки занялись изучением плова и пришли к выводу, что в основе множества различных вариантов его приготовления лежат всего два вида: "узбекский", в котором рис готовится вместе с мясом, и "азербайджанский", где рис и мясо готовятся отдельно. Каждый из этих способов имеет свои традиции, неизменные правила и, конечно, свою особую магию процесса приготовления. Именно магию, ведь на азербайджанском языке рис плова в народе часто называют "аг" (белый), а гарнир "гара" (черный).

Возможно ли, что для древних людей это блюдо являлось неким отражением Добра и Зла, которые, как считают философы, едины и выполняют какую-то общую миссию?

Все эти мысли не давали мне покоя, уводя все дальше от моей сегодняшней миссии - приготовить разновидность плова под названием "Хан ашы" (Шах-плов или Хан-плов). Его готовят, предварительно завернув рис и гарнир в лаваш или раскатанное тесто. При разрезании плов напоминает корону или тиару, откуда он и получил свое название.

Мне больше нравится готовить в раскатанном тесте, в этом случае, как мне кажется, корочка получается вкуснее и выглядит аппетитнее.

Ингридиенты:

длиннозерный рис - 500 г.

нежирная говядина - 1 кг.

курага - 100 г.

кизил - 150 г.

каштан - 500 г.

кишмиш - 100 г.

мелко нарезанный лук 2 шт. (по желанию)

топленое масло 5-6 ст.л.

Приправы:

шафран

куркума

корица

барбарис

соль

перец

Тесто:

мука - 3 стакана

яйца - 3 шт.

топленое масло - 2 ст.л.

сметана - 2 ст.л.

соль

Способ приготовления:

1) Прежде, чем начать готовить, заранее промыть и высушить кишмиш, кизил и курагу. Курагу разрезать на 2 части. Каштаны отварить и очистить кожуру. Залить шафран кипятком и оставить завариться в теплое место.

2) Отварить по-отдельности мясо и рис и слить воду.

3) Приготовить тесто. Для этого смешать муку, яйца, сметану, соль и масло. Замесить тесто. Оно должно быть мягким и не прилипать к рукам. Разделить тесто на 5 частей и раскатать каждую по диаметру кастрюли.

4) Смазать кастрюлю маслом и положить на дно один лист раскатанного теста. Стенки кастрюли изнутри залепить еще тремя частями теста. Положить внутрь сваренный заранее рис, полить шафраном. Добавить мясо, сухофрукты, специи, полить маслом. Сверху положить оставшееся раскатанное тесто, чтобы получился пирог.

5) Положить в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 45 минут. Доставать из духовки, когда корочка станет румяной.

6) Подавать с улыбкой, ведь оно символизирует солнце!

Зенфира Мирзоева

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