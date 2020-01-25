6 полезных продуктов, которые нельзя есть слишком часто - ФОТО

Адепты здорового образа жизни с легкостью отказываются от десерта в пользу лишней порции постного мяса или рыбы, считая, что они делают правильный выбор. При этом мало кто знает, что переизбыток пищи, которую мы привыкли считать полезной, может быть более вреден для организма, чем те же сладости. Рассказываем про питательные и сбалансированные продукты, которые нельзя есть слишком часто.

КОПЧЕНЫЙ ЛОСОСЬ

Хорошая новость для любителей красной рыбы - свежий лосось можно есть в неограниченных количествах. А вот порции копченого лосося в рационе лучше ограничивать. Дело в том, что копченая рыба содержит в составе полициклические ароматические углеводороды - сильный канцероген, который может стать причиной развития рака.

КОМБУЧА

Не секрет, что комбуча, или чайный гриб, - очень полезный напиток с большим количеством пробиотиков в составе. Однако не стоит забывать, что он содержит глюкуроновую кислоту, переизбыток которой может вызывать сильнейшую изжогу.

ТУНЕЦ

Тунец - это кладезь железа, цинка и магния, к тому же он содержит большое количество белка. Но в этой рыбе также присутствует достаточно высокая концентрация ртути, поэтому ее не стоит есть слишком часто. Ртутное отравление может привести к проблемам со зрением и мышечной слабости.

КОКОСОВОЕ МАСЛО

У кокосового масла есть масса преимуществ и широкая сфера применения, однако есть его следует с осторожностью. Дело в том, что кокосовое масло - это насыщенные жиры, в которых содержатся триглицериды, способные снижать уровень общего холестерина. Это влечет за собой ряд психофизиологических изменений, опасных для здоровья человека, включая недостаток выработки некоторых гормонов и авитаминоз.

ГОТОВЫЙ СУП

На первый взгляд, суп в банке или в пакете является неплохим вариантом обеда, когда не хочется тратить много времени на готовку и мытье посуды. В нем присутствует достаточное количество овощей, он питательный и содержит мало калорий. При всех этих достоинствах готовый суп имеет один большой недостаток: в нем очень много соли. Чашка супа может содержать 1500 мг натрия, притом что суточная норма для взрослого человека составляет около 2000 мг.

МЯСО НА ГРИЛЕ

Несмотря на низкую калорийность и высокое содержание белка, мясо на гриле в больших количествах способно навредить организму. Когда вы готовите мясо при высоких температурах, то в нем создаются вещества под названием гетероциклические амины. Высокие температуры, которые используются при жарке, гриле и барбекю, создают огромное количество опасных соединений, которые могут стать причиной развития раковых клеток. Запекание в духовке производит меньше гидроциклических аминов, а тушение, варка и обработка в микроволновой печи практически безопасны для человека.

Еlle.ru

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