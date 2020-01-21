Продукты, которые не стоит есть на ночь

Вечером мы часто испытываем эмоциональный и физический голод: после насыщенного дня хочется расслабиться и наградить себя любимым блюдом и новым эпизодом сериала. В этом нет ничего плохого, но некоторые продукты могут впоследствии стать причиной набранных килограммов и плохого самочувствия. Кроме того, неправильный выбор ужина мешает полноценному сну и правильной работе пищеварительной системы во время отдыха. Рассказываем, чего стоит избегать в ночном меню.

Макаронные изделия

Макароны из твердых сортов пшеницы - отличный источник углеводов, который помогает восстановить баланс сил после физической нагрузки или во время активного дня. Но паста, съеденная перед сном, помешает восстановлению организма ночью, поэтому "в подарок" к ужину в итальянском стиле вы получите наутро темные круги под глазами и усталость.

Сыр

Сыры содержат довольно тяжелые для переваривания жиры и могут вызвать воспалительную реакцию в желудке. К тому же этот деликатес содержит аминокислоту тирамин, которая может снизить выработку гормонов, регулирующих сон.

Мясо

В мясе содержится большое количество насыщенных жиров, а в колбасных изделиях зачастую столько химических добавок, что их лучше навсегда исключить из рациона. Тяжелый мясной ужин будет довольно долго перевариваться, поэтому организм лишится отдыха в драгоценные ночные часы.

Специи

Специи придают блюду невероятный аромат и вкусовые оттенки; обед, приправленный пряностями, отлично взбодрит и придаст энергии. А вот во время позднего ужина блюда со специями могут стать причиной изжоги и тяжести.

Цветная капуста

Цветная капуста кажется здоровым выбором для легкого ужина: в ней содержится минимум калорий и максимум клетчатки и микроэлементов. Однако овощи из семейства крестоцветных (капустных) затрудняют пищеварение, так что это не лучший выбор перед сном.

Мороженое

Ведро мороженого в постели и любимая мелодрама - беспроигрышный рецепт от плохого настроения. Возможно, это и поможет пережить тяжелый день, но вашему организму станет еще хуже. В мороженом содержится масса насыщенных жиров, сахара и добавок. Все эти компоненты неизменно влияют на пищеварение и нервную систему. Если все же хочется побаловать себя перед сном, делайте выбор в пользу натуральных сорбетов.

Темный шоколад

Темный шоколад богат антиоксидантами и веществами, которые положительно влияют на работу мозга, придают энергии и сил. Но вечером такой десерт может излишне стимулировать нервную систему и перебить сон, поэтому лучше от него отказаться.

Еlle.ru

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