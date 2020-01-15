В чем секрет осиной талии Кейт Миддлтон?

Кейт Миддлтон, безусловно, любимица не только британской, но и мировой общественности. Будучи матерью троих детей, Кэтрин обладает фигурой, которой позавидуют многие молодые девушки. Герцогиня родилась в простой семье, где с самого детства ей прививали любовь к готовке, и, даже несмотря на свое нынешнее высокое положение, Кэтрин обожает готовить и часто делает это самостоятельно.

По словам британского шеф-повара Кэролин Робб, которая работала в Кенсингтонском дворце более двух десятилетий, большую часть еды для принца Уильяма и детей Кейт готовит сама, не прибегая к помощи поваров. По вечерам королевская чета обожает собираться за одним столом и ужинать вместе.

Герцогиня Кэтрин предпочитает здоровую сбалансированную диету, включающую в себя много белка, витаминов и полезных микроэлементов. Ниже рассказываем, чем Кейт питается в течение дня.

Завтрак

Чтобы обеспечить себе заряд энергии сразу после пробуждения, Кейт предпочитает зеленый смузи чаю или кофе. В состав напитка входят спирулина (водоросли, считающиеся суперфудом), несколько видов зеленого салата, шпинат, капуста, матча и сельдерей. Такой зеленый коктейль содержит кладезь витаминов, антиоксидантов, макро- и микроэлементов и минералов. Кроме того, напиток помогает включить организм в работу после ночного сна и благотворно влияет на пищеварение.

Обед

Один из главных элементов каждого обеда герцогини - большая тарелка овощного салата. Кейт просто обожает арбузные салаты, гаспачо, ягоды годжи, салат с киноа (одним из главных источников растительного белка) и севиче из лосося. Герцогиня старается сделать так, чтобы большую часть ее рациона составляли растительные продукты. Вот он, секрет ее идеальной сияющей кожи.

Кроме того, Кейт часто сама ходит за продуктами. Папарацци не раз ловили ее с продуктовой тележкой в супермаркетах Лондона.

Ужин

По вечерам королевская семья часто ест любимое блюдо принца Уильяма - жареного цыпленка, которого Кейт готовит по особому рецепту своей семьи. В одном из интервью принц Гарри рассказал, что брат часто зовет его на ужин, а тот никогда не отказывается, если знает, что там будет знаменитый цыпленок Кейт.

Кроме искусно приготовленного цыпленка, у герцогини есть еще одно фирменное блюдо - карри. Секрет успеха в том, что все приправы, которые можно смешать из доступных ингредиентов, Кейт готовит сама. Это помогает ей добиться идеального вкуса блюда. По ее собственным словам, этот навык очень пригодился ей, когда она отмечала свое первое Рождество с королевой. Кейт приготовила чатни (традиционный индийский соус из яблок) по бабушкиному рецепту, и он тут же стал фаворитом на королевском праздничном столе.

Bazaar.ru

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в Facebook