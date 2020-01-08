Самые полезные сухофрукты, которые нужно есть зимой - ФОТО

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Курага

Изобилие минералов делает курагу одним из лучших заменителей аптечных витаминов и биодобавок в зимний период. В ней содержится ударная доза железа, калия, кальция, фосфора (намного больше, чем в свежих абрикосах), а также витаминов, А и В5.

Инжир

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Это абсолютный рекордсмен по содержанию клетчатки, а именно она отвечает за здоровье пищеварительной системы: добавьте сухой инжир в рацион и попрощайтесь со вздутиями и прочими дискомфортными ощущениями. Помимо этого, инжир заряжен мощными антиоксидантами, которые заботятся о состоянии кожи. В нем содержится неожиданно много белка, полезных сахаров, кальция, магния, цинка и важнейших витаминов.

Чернослив

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Высокое содержание клетчатки делает этот знакомый всем сухофрукт незаменимым для пищеварительного тракта. В черносливе очень много калия, бора и железа, в нем содержатся витамины, А и К, а также витамины группы В (В2, В3 и В6). Он невероятно богат антиоксидантами, а еще знаменит тем, что улучшает метаболизм и уменьшает чувство голода.

Сушеные яблоки

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Именно такие, как когда-то в детстве сушила бабушка и которые сегодня все еще можно найти на рынках, и при этом домашнего производства. В порции сушеных яблок содержится 20% дневной нормы клетчатки, а также заряд витаминов (в числе которых необходимый зимой витамин С), полезные органические кислоты, эфирные масла и пектин.

Имбирь

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Как профилактика инфекционных заболеваний и простуд сушеный имбирь (нам нравится версия в сахаре) просто незаменим. Употребляйте его вместо десерта, а также добавляйте в салаты из нута и бобов, чтобы получить ежедневную дозу калия, кальция, магния, фосфора и витаминов А, С и группы В.

Bazaar.ru

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