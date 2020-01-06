9 продуктов, которые гарантированно откладываются в жир - ФОТО

Главной причиной набора лишнего веса являются вовсе не жиры, как многие считают, а углеводы. Читайте, от каких продуктов быстро округлятся бока.

Речь идет только о быстрых углеводах, именно они являются самым опасным врагом тонких талий. Схема проста: чем выше гликемический индекс продукта, тем быстрее углеводы перестроятся в жировую прослойку. Пришло время узнать, каких продуктов стоит избегать:

1. Сахар

Сахар - это продукт, который состоит из углеводов на все 100%. Попадая в организм, сахароза моментально усваивается, расщепляясь на фруктозу и глюкозу, питая организм и придавая сил и бодрости, что с одной стороны хорошо. С другой стороны, для каждого продукта есть своя норма потребления, и у сахара она составляет 60 грамм в сутки для мужчин и 50 - для женщин. При этом учтите, что сахар поступает в организм не только в чистом виде, но и через другие продукты, в состав которых он входит. Излишки неизбежны, и они стремительно откладываются в виде жира.

2. Крахмал

Как к естественной углеводной составляющей риса, кукурузы, орехов, бобовых, картофеля и других продуктов, к крахмалу претензий нет. Другое дело - рафинированные и модифицированные крахмалы, входящие в состав майонеза, хлебобулочных изделий и десертов. В промышленных условиях крахмал теряет ряд своих полезных свойств и приобретает множество вредных, что потом выливается в проблемы со здоровьем и лишний вес.

3. Пиво

Само по себе пиво не очень вредит фигуре - оно выводится из организма, в отличие от пивной закуски, которую тело тут же превращает в жир. Кроме того, солод входит в верхнюю десятку по значению гликемического индекса, поэтому злоупотреблять янтарным напитком не рекомендуется.

4. Белый хлеб

Угроза возникновения складок на животе напрямую исходит только от белого хлеба. В процессе производства зерно лишается оболочки и зародыша, то есть всего хорошего, что у него было. Нам же остаются крахмал, пустые калории и быстрые углеводы с нулевой пользой.

5. Выпечка

Булочки, печенье, рогалики, круассаны, пироги и торты, по сути, вложили в силу своего удара многое из того, что было названо выше. Ничто из перечисленного не обходится в приготовлении без пшеничной муки, модифицированного крахмала и сахара, так что делайте выводы.

6. Газированная вода

Газировка - это сахар в жидком виде, сдобренный искусственными красителями и ароматизаторами. Польза для организма от такого напитка сомнительная, с этим сложно спорить.

7. Манная крупа

Манка - это побочный продукт переработки пшеницы. Манная каша, щедро сдобренная молоком, сахаром и маслом, становится чрезвычайно питательным и калорийным продуктом, а что происходит дальше, нам уже и без того понятно - включается схема "углеводы-инсулин-глюкоза-лишний вес".

8. Шоколад

Шоколад, как и все остальные популярные десерты - это быстрые углеводы. Если шоколад - это ваша слабость, то мы советуем полюбить горький шоколад, баловать себя небольшими количествами, и только в первой половине дня.

9. Финики

Рекордсмены по значению гликемического индекса - высушенные плоды финиковой пальмы. Прямая противоположность того, чем они были в своем свежем и полном воды прошлом. Без воды финики - это сладкая масса из пищевых волокон и быстрых углеводов.

Любой продукт, даже самый полезный и низкокалорийный, может стать вредным, если употребляется в излишестве.

ivona.bigmir.net

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